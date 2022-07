La crisis climática modificó una frontera europea: Italia y Suiza llevan adelante una negociación secreta

Un cartel marca la frontera suiza cerca del refugio italiano a 3.480 metros de altura (AFP)

En lo alto de los Alpes nevados, a 3.480 metros de altitud, las consecuencias del cambio climático modificaron la frontera entre Suiza e Italia, generando una disputa sobre la ubicación de un refugio de montaña italiano que ahora se encuentra del lado suizo.

La línea fronteriza entre ambos países está determinada por el flujo del agua de los deshielos, que corre hacia un país o el otro.

Pero el retroceso del glaciar Theodul significa que la cuenca se ha deslizado hacia el Rifugio Guide del Cervino, contiguo al pico Testa Grigia de 3.480 metros de altura, y pasa gradualmente por debajo del refugio.

“¿Estamos en Suiza o en Italia?”

La situación sorprende a los deportistas y turistas, como Frederic, de 59 años, que al ver el menú en italiano con precios en euros, en lugar de alemán y francos suizos, pregunta: “¿estamos en Suiza o en Italia?”.

La pregunta es válida y la respuesta ha sido materia de negociaciones diplomáticas iniciadas en 2018 y concluidas el año pasado. Si embargo, los detalles del acuerdo permanecen secretos.

La posada italiana Rifugio Guide del Cervino quedó del lado suizo tras el cambio del cauce (AFP)

Dormir del lado suizo

Cuando el refugio fue construido en un afloramiento rocoso en 1984, sus 40 camas y largas mesas de madera estaban enteramente del lado italiano. Pero ahora dos tercios del albergue, incluyendo la mayoría de las camas y el restaurante, técnicamente están en el sur de Suiza.

El tema volvió a la palestra porque la zona, dependiente del turismo, está situada en la cima de uno de los más grandes centros de esquí y a pocos metros se construye una nueva estación de teleférico.

Un acuerdo fue alcanzado en noviembre de 2021 en Florencia, pero el resultado solo se dará a conocer cuando lo apruebe el gobierno suizo, lo que no ocurrirá antes de 2023.

“Acordamos dividir la diferencia”, dijo a AFP Alain Wicht, jefe de fronteras de la agencia cartográfica suiza Swisstopo. Su trabajo incluye velar por los 7.000 marcadores a lo largo de los 1.935 km de frontera suiza con Francia, Italia, Alemania, Austria y Liechtenstein.

Wicht participó en las negociaciones en las que ambas partes hicieron concesiones para encontrar una solución en la cual “incluso si ninguna de partes resultó ganadora, al menos nadie perdió”.

(Fabrice Coffrini/AFP)

Línea en la nieve

La frontera ítalo-suiza atraviesa los glaciares a lo largo de la línea divisoria de aguas.

Pero el glaciar Theodul perdió casi un cuarto de su masa entre 1973 y 2010, lo que expuso las rocas bajo el hielo y alteró la división de drenaje y obligó a los dos vecinos redefinir alrededor de 100 metros de su frontera.

Según Wicht, tales ajustes eran frecuentes y solían ser resueltos sin involucrar a los políticos. “Estamos discutiendo por territorio que no vale mucho”, comentó. En este caso, “es el único sitio que involucraba un inmueble”, lo que daba “valor económico” a la tierra.

Sus pares italianos se negaron a comentar “debido a la compleja situación internacional”.

El ex jefe de Swisstopo, Jean-Philippe Amstein, señaló que tales disputas suelen ser resueltas mediante el intercambio de parcelas de tierra equivalentes en superficie y valor. En este caso, “a Suiza no le interesa obtener un pedazo de glaciar”, explicó, “y los italianos no pueden compensar la pérdida de superficie suiza”.

(AFP)

“El vino es italiano”

Aunque el resultado del acuerdo es secreto, al cuidador del refugio, Lucio Trucco de 51 años, le han dicho que el sitio seguirá en suelo italiano.

“El refugio sigue siendo italiano porque nosotros siempre hemos sido italianos”, afirmó. “El menú es italiano, el vino es italiano y los impuestos son italianos”, agregó.

Los años de negociaciones aplazaron la renovación del refugio debido a que ninguno de los poblados a uno y otro lado de la frontera pudo emitir el permiso de construcción.

Las obras no serán concluidas a tiempo para la inauguración, programada para fines de 2023, de un nuevo teleférico por el lado italiano del monte Klein Matterhorn.

Sus laderas solo son accesibles desde Zermatt, la conocida estación suiza de esquí.

Algunas estaciones de esquí de altitud media se preparan para cerrar sus operaciones debido al calentamiento global, pero se puede esquiar en el verano en las laderas de Zermatt-Cervinia, aunque hacerlo contribuye con el retroceso del glaciar.

“Por eso tenemos que potenciar la zona aquí porque seguramente será la última en morir”, comentó Trucco.

De momento, en los mapas de Swisstopo, la cinta rosada sólida de la frontera suiza permanece como una línea discontinua al pasar por el refugio.

(Con información de AFP/Por Nicolas Camut)

