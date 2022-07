Crisis en la coalición de gobierno de Italia: Mario Draghi no acepta “chantajes” y amenaza con dejar el Ejecutivo

“Un gobierno no trabaja con ultimatums, pierde el principio de su existencia”, advirtió el primer ministro, Mario Draghi.

Las próximas horas definirán cual es el real apoyo para la continuidad de Mario Draghi al frente de Ejecutivo Italiano. Una jornada de encuentros para el primer ministro, pero tambien para el líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S) Giuseppe Conte, en la víspera de la votación del jueves en el Senado sobre la confianza depositada para un proyecto de ley oficial de ayudas frente a la crisis económica que vive el pais.

Para Conte será clave la convocatoria del Consejo Nacional del M5S, en el que el líder del expondrá su posición. El primer ministro, por su parte, tras abrir las discusiones sobre las iniciativas entre sus socios de la coalición de gobierno, se reúne hoy con las empresas.

El contexto es el ultimátum de Draghi. El primer ministro advirtió el martes que dimitirá como presidente del Consejo de Italia si su socio del M5S se retirara de la alianza gubernamental, y pidió a los partidos que lo apoyan que dejen de lanzar amenazas a su gobierno.

Giuseppe Conte, líder del M5S y exjefe de Gobierno, presentó la semana pasada una lista de cambios políticos que exige su formación para permanecer dentro de la coalición gobernante en Roma. Conte había cuestionado ciertos dichos de Draghi para que el ex primer ministro sea corrido del partido fundado en 2009 por Beppe Grillo

Mientras se lleva a cabo esta semana en el Senado una votación crucial sobre un paquete de medidas para apoyar a los hogares y las empresas frente al alza de los precios de la energía, persiste la duda sobre la participación del M5S en la votación, con la perspectiva de verlo correrse de la estructura de la coalición.

Ya el mes pasado, otro socio medular, Matteo Salvini, líder de la Liga, había adelantado que su partido analizará en septiembre si permanecería o no en la alianza.

Draghi, ha sido tajante en varias oportunidades, de manera directa e indirecta, ha expresa que el gobierno de unidad nacional, que enfrenta un escenario complejo, no acepta chantajes de ningún partido político, posición que ha sido conversada con el presidente Sergio Mattarella, que ha oficiado de componedor del gobierno de coalición.

En esa línea fue la advertencia que efectuó hace unas horas: “Un gobierno no trabaja con ultimatums, pierde el principio de su existencia”, dijo Mario Draghi. El ex jefe del Banco Central europeo (BCE) agregó que no estaba preparado para permanecer en el cargo si el M5S se retiraba del gobierno.

El líder M5S y ex primer ministro, Giuseppe Conte, como adelantó ayer, detallará su posición sobre las medidas previstas por el gobierno durante esta jornada. La línea del Movimiento definirá la votación de mañana en el Senado.

Algunos ajustes al plan de ayuda son negociables. Con este panorama, se intenta aliviar las tensiones, Draghi intento con los sindicatos que muchas de las prioridades políticas del M5S sean respondidas. Algo similar buscaba esta jornada con la reunión que llevaba con el presidente de Confindustria, Carlo Bonomi.

La rotura del gobierno comienza a inquietar tambien a los gobernadores de varias regiones. Los que hoy se “retiran” del gobierno de Draghi cometen un doble error: “mandan a casa un gobierno de unidad nacional, el primero de la legislatura que está produciendo algo útil para el país, pero sobre todo, más grave aún, está eludiendo responsabilidades”. y tendrá que rendir cuentas a los votantes”. Así el gobernador de la región de Liguria y líder de Italia en el Centro , Giovanni Toti , salió a apoyar al primer ministro.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Igualdad de Oportunidades y la Familia Elena Bonetti, afirmó que “el presidente Draghi lo dijo claro, este gobierno nace de esta mayoría y cualquier otra forma habrá que verificarla. Los 5 estrellas en este momento están proponiendo temas que no pertenecen a la agenda de gobierno».

Mientras las declaraciones se multiplican, la reunión del Consejo Nacional de los M5, convocada en vísperas del voto de confianza sobre las ayudas en el Senado será definitoria. Los primeros rumores sostienen que prevalecería la línea de los halcones Grillini: lograr diferenciarse sobre la votación en el Senado sobre el paquete para acompañar a los hogares vulnerables por la crisis. Sin embargo, un posición distinta generara escenarios imprevistos y riesgosos, poniendo a la coalición gobernante en crisis



