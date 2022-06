Estados Unidos condenó el bombardeo al centro comercial en Ucrania: “El mundo está horrorizado por el ataque con misiles de Rusia”

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, condenó este lunes el bombardeo a un centro comercial de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, que causó al menos 10 muertos y decenas de heridos, según indicaron las autoridades locales, que añadieron que el número de víctimas podría ser muy elevado.

“El mundo está horrorizado por el ataque con misiles de Rusia hoy, que golpeó un centro comercial ucraniano lleno de gente, la última de una serie de atrocidades. Continuaremos apoyando a nuestros socios ucranianos y haremos que Rusia, incluidos los responsables de las atrocidades, rinda cuentas”, escribió Blinken en su cuenta de Twitter.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en una publicación de Telegram que el número de víctimas era “inimaginable”, citando informes de que había más de 1.000 civiles en el interior en el momento del ataque. Las imágenes de la escena mostraban columnas gigantes de humo negro del centro comercial envuelto en llamas, mientras los equipos de emergencia se apresuraban y los espectadores observaban angustiados.

Zelensky dijo que el objetivo “no representaba una amenaza para el ejército ruso” y “no tenía ningún valor estratégico”. Acusó a Rusia de sabotear “los intentos de la gente de vivir una vida normal, lo que enoja tanto a los ocupantes”.

El ejército ucraniano dijo que el centro comercial fue alcanzado por misiles disparados por bombarderos rusos de largo alcance Tu-22M3 desde los cielos sobre la región occidental de Kursk en Rusia.

El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, dijo que un misil impactó en el centro comercial y otro en un estadio deportivo en Kremenchuk.

El ataque ruso trajo ecos de ataques anteriores en la guerra que causaron un gran número de víctimas civiles, como uno en marzo en un teatro de Mariupol donde muchos civiles se habían refugiado, matando a unos 600, y otro en abril en una estación de tren en el este. Kramatorsk que dejó al menos 59 muertos.

“Rusia continúa descargando su impotencia en los civiles comunes. Es inútil esperar decencia y humanidad de su parte”, dijo Zelenskyy.

El alcalde Vitaliy Maletskiy escribió en Facebook que el ataque “golpeó un área muy concurrida, que es 100% seguro que no tiene ningún vínculo con las fuerzas armadas”.

El ataque se produjo cuando Rusia estaba montando un ataque total contra el último bastión ucraniano en la provincia de Lugansk, en el este de Ucrania, “arrojando fuego” sobre la ciudad de Lysychansk desde tierra y aire, según el gobernador local.

Las fuerzas rusas parecían intensificar una ofensiva centrada en tratar de arrebatarle la región oriental de Donbás a Ucrania después de obligar a las tropas gubernamentales a abandonar la ciudad vecina de Sievierodonetsk en los últimos días.

Mientras tanto, los líderes occidentales prometieron un apoyo firme y continuo a Kyiv. La OTAN aceptará brindar más apoyo militar a Ucrania, incluidos sistemas de comunicación segura y anti-drones, cuando sus líderes se reúnan en España para una cumbre, según el secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg.

Al oeste de Lysychansk el lunes, el alcalde de la ciudad de Sloviansk, potencialmente el próximo gran campo de batalla, dijo que las fuerzas rusas dispararon municiones en racimo contra la ciudad después del amanecer, incluida una que golpeó un vecindario residencial.

Las autoridades dijeron que aún no se ha confirmado el número de muertos y heridos. The Associated Press vio una muerte: el cuerpo de un hombre yacía encorvado sobre el marco de la puerta de un automóvil, su sangre se acumulaba en el suelo debido a las heridas en el pecho y la cabeza.

(Con información de AP)

