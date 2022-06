Turquía amenazó con retrasar un año la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN

Akif Çağatay Kılıç, comisionado de asuntos exteriores del parlamento, dijo que el país estaba preparado para bloquear la entrada de los nórdicos a la OTAN hasta que no se cumplieran sus demandas.

Turquía dijo que está dispuesta a retrasar durante más de un año el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN, una maniobra con la que espera recibir de los países nórdicos garantías satisfactorias de que están dispuestos a abordar el apoyo a los grupos kurdos que considera organizaciones terroristas.

El tema amenaza con descarrilar una cumbre vital de la OTAN que debe comenzar en Madrid el 29 de junio.

Turquía acusa a Suecia y Finlandia de albergar a presuntos miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y también se opone a sus decisiones de 2019 de prohibir las exportaciones de armas a Ankara debido a las operaciones militares de Turquía en Siria.

La ofensiva diplomática turca se hizo pública para señalar el apoyo sueco a los grupos kurdos en el norte de Siringa que se vinculan al PKK, designado como organización terrorista en la UE, EE.UU. y Turquía, y planea organizar una reunión marginal sobre el tema en la cumbre de la OTAN.

“Este es un asunto de vital interés nacional, y estamos preparados para evitar que se afilien hasta por un año si es necesario”, dijo Akif Çağatay Kılıç, diputado y presidente del partido gobernante Justicia y Desarrollo (AKP) además de ser comisionado de asuntos exteriores del parlamento.

“Turquía es el segundo ejército más grande de la OTAN y ha estado proporcionando los drones que ayudan a Ucrania a defenderse. Merecemos un mayor respeto”, agregó.

Dijo que Turquía respetaba sus propios deberes y responsabilidades con la alianza.

“¿Qué van a hacer (Suecia y Finlandia)? Han estado albergando organizaciones terroristas que matan a mi pueblo, no respetan mis fronteras, representan una amenaza existencial para mi país. Lo único que exigimos es que no haya distinciones. Una organización terrorista es una organización terrorista”, enfatizó el parlamentario.

Akif Çağatay Kılıç negó que la crisis fuera un intento de avivar las llamas nacionalistas antes de unas elecciones difíciles y dijo que los partidos de oposición no kurdos apoyaban la postura del presidente, Recep Tayyip Erdoğan. También dijo que no hubo ningún intento de negociar con Estados Unidos sobre acuerdos de armas.

Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, elogió los esfuerzos suecos para abordar las preocupaciones de Turquía, pero parece haber reconocido que los planes para una membresía acelerada ahora pueden estar desapareciendo.

El 29 de junio en Madrid se reunirá la cumbre de la OTAN y se estudiará, entre otros asuntos, el posible ingreso de Suecia y Finlandia

La primera ministra sueca, Magdalena Andersson, asistirá a la cumbre de Madrid, que puede acabar siendo una muestra de división tanto como de pensamiento estratégico a largo plazo y de ampliación. En privado, los funcionarios occidentales admiten que Alemania, Francia y EE.UU. no están dispuestos a que Ucrania domine la cumbre, aunque es difícil imaginar que el apoyo de la OTAN a Kyiv no sea el tema central.

El viernes, Suecia trató de apaciguar a Turquía mediante la publicación de un documento de política exterior que destacaba la necesidad de luchar contra el terrorismo y abrió un camino para que Suecia reanudara las ventas de exportación de armas a Turquía. Suecia impuso restricciones a la venta de armas en 2019 tras la invasión de Turquía al norte de Siria. Gran Bretaña ya ha levantado la prohibición de ventas.

El documento de política decía que Suecia “contribuiría a toda la seguridad de la OTAN, incluida la de Turquía”. Una ley antiterrorista más estricta, que entrará en vigor el 1 de julio, da a los servicios de inteligencia suecos una mayor libertad para monitorear las comunicaciones de presuntos simpatizantes de terroristas.

Aunque las demandas turcas pueden variar, los funcionarios han dicho que quieren ver activistas kurdos específicos deportados a Turquía, así como el despido del ministro de defensa sueco, Peter Hultqvist, por una reunión de 2011 con el PKK, que ha sido designado como organización terrorista en Suecia desde 1984.

A Ankara le gustaría que los dos países rompieran los lazos con la administración autónoma kurda siria respaldada por Estados Unidos, que según Turquía tiene un liderazgo sinónimo del PKK.

El margen de maniobra de Andersson es limitado, ya que no va a transformar las leyes de extradición suecas simplemente para satisfacer las amenazas del presidente turco, y la semana pasada tuvo que contar con el apoyo de un parlamentario sueco kurdo y ex combatiente peshmerga, Amineh Kakabaveh, para sobrevivir a un estrecho voto de confianza. La parlamentaria dice que recibió garantías no especificadas a cambio de su voto.

Suecia alberga a 100.000 refugiados kurdos.

Ell Presidente turco Tayyip Erdogan hablando en una ceremonia en Izmit May 23, 2022. Presidential Press Office/Handout via REUTERS

A los diplomáticos turcos les molestan las sugerencias de que no objetó antes la membresía sueca o que está siendo hipócrita sobre el tema kurdo debido a su apoyo a grupos extremistas en otras partes del Medio Oriente.

Finlandia tiene menos problemas con Turquía, pero ha dicho que es poco probable que siga adelante con una solicitud de membresía sin Suecia.

Los medios finlandeses informaron que el país recibió 10 solicitudes de extradición relacionadas con Turquía entre 2019 y 2022. Otorgó dos de esas solicitudes y está procesando siete.

Si bien Gran Bretaña tiene fuertes lazos diplomáticos con Turquía, también ha brindado garantías de seguridad a los dos países nórdicos durante el período gris potencialmente peligroso entre su solicitud para unirse a la OTAN y el momento en que la membresía plena les brinda la protección de defensa colectiva de la alianza.

En un esfuerzo por encontrar una solución, el ministro de Europa del Reino Unido, James Cleverly, se encuentra en Turquía esta semana para reunirse con los ministros. Angus Lapsley, director de seguridad euroatlántica del Foreign Office, dijo que el Reino Unido estaba trabajando día y noche para tratar de resolver la disputa.

Stoltenberg ha dicho que la cumbre de Madrid nunca fue una fecha límite.

