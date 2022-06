Macron pidió a la UE no excluir ninguna posibilidad sobre las sanciones adicionales a Rusia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó este martes a “no excluir nada” en cuanto a la posibilidad de que la Unión Europea adopte sanciones adicionales contra los combustibles fósiles rusos, después de que los líderes de los Veintisiete hayan respaldado un embargo parcial del petróleo ruso.

“Pienso que lo que se ha decidido hoy, el sexto paquete (de sanciones), es un paquete muy fuerte que hace unas semanas nadie creía posible. Creo que no hay que excluir nada para las próximas semanas. Todo depende de la evolución de la situación sobre el terreno. Pienso que no debemos excluir nada”, declaró el mandatario tras la cumbre europea celebrada entre este lunes y martes en Bruselas.

De esa forma, Macron no cerraba la puerta a que en el futuro los Veintisiete acuerden imponer sanciones al gas ruso, tras imponer embargos al carbón y el petróleo de Moscú.

“Pienso que no hay que excluir nada. (...) Francia tiene una situación muy particular porque somos muy poco dependientes y podemos muy rápido organizarnos para no tener problemas. Como la red está interconectada en el nivel europeo, el tema vendrá de otros Estados miembros muy dependientes del gas ruso”, dijo, e insistió en que no se debe excluir nada porque “nadie sabe decir cómo las cosas y la guerra evolucionarán”.

Macron no cerró la puerta a que en el futuro los Veintisiete acuerden imponer más restricciones al gas ruso, tras el embargo al carbón y el petróleo de Moscú de esta semana

En ese sentido, consideró que se debe conservar “una credibilidad” y añadió que “esta ambigüedad estratégica también es útil”.

Igualmente, afirmó que el objetivo de la Unión Europea sigue siendo “detener la guerra sin participar” en ella.

Sobre la salida de los cereales ucranianos a través del mar Negro por el puerto de Odesa, indicó que para ello es necesario que Rusia aporte garantías de seguridad a los ucranianos que permitan llevar a cabo sin riesgo de sufrir ataques el traslado de las mercancías desde la antigua república soviética al resto del mundo. Confió en que se pueda resolver el problema en “los próximos días o las próximas semanas”.

También justificó el mantenimiento del contacto entre París y el presidente ruso, Vladimir Putin, y consideró que ese diálogo permite tratar las cuestiones humanitarias o de seguridad alimentaria.

Igualmente, dijo que cada vez que habla con Putin lo hace en vínculo directo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

“Tenemos que seguir debatiendo dónde Rusia y Ucrania se encuentran, para preparar la paz”, señaló, y agregó que el contacto con Putin también sirve para pedir un alto el fuego.

Macron transmitió sus condolencias por la muerte del periodista francés Frédéric Leclerc-Imhoff el lunes mientras viajaba en un convoy humanitario en el este de Ucrania.

Por otro lado, el presidente condenó las declaraciones de Turquía en las que ponía en cuestión la soberanía de Grecia sobre varias islas y manifestó el apoyo de París a Atenas.

(Con información de Europa Press)

SEGUIR LEYENDO: