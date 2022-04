La Policía reveló imágenes inéditas de Alec Baldwin tras el tiroteo fatal en el set de “Rust”

Una cámara cámara corporal de la policía muestra al actor hablando en el set de la película tras el disparo que mató a la directora de la fotografía

La policía del condado de Nuevo México publicó el lunes un video que muestra a Alec Baldwin hablando con oficiales de policía en el set de la película “Rust” después de que el disparo de un arma usada por el actor en una escena matara a la directora de la fotografía Halyna Hutchins.

El alguacil del condado de Santa Fe, Adán Mendoza, también hizo públicas las imágenes de la cámara corporal de un oficial de policía que llega a la escena y una conversación inicial con la armera Hannah Gutiérrez. Dijeron que una decisión formal sobre los cargos penales dependería del trabajo forense adicional.

Esta imagen publicada el 25 de abril de 2022 y parte de los archivos de la investigación, muestra al actor Alec Baldwin después de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en Bonanza Creek Ranch en Santa Fe, Nuevo México, el 21 de octubre de 2020. (Oficina del alguacil del condado de Santa Fe/ AFP)

“Varios componentes de la investigación siguen pendientes, incluidos los análisis forenses balísticos y de armas de fuego del FBI junto con el análisis de ADN y huellas dactilares latentes, los hallazgos (forenses) y el análisis de los datos del teléfono del señor Alec Baldwin extraídos por los investigadores del alguacil del condado de Suffolk”, dijo Mendoza en un comunicado.

El estado de Nuevo México multó la semana pasada a Rust Movie Productions con la cantidad máxima posible, US$137.000, por lo que calificó de fallas de seguridad “deliberadas” que llevaron a la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

De acuerdo con el informe publicado la semana pasada, los productores “demostraron apenas indiferencia sobre la seguridad de los trabajadores al no revisar las prácticas laborales y tomar acciones para corregir las fallas”.

La directora de la fotografía Halyna Hutchins (SWEN STUDIOS/Handout via REUTERS)

Hutchins, de 42 años, murió durante la filmación en octubre cuando el revólver que sostenía Baldwin disparó una bala real que la golpeó en el pecho y se alojó en el hombro del director Joel Souza. Souza sobrevivió a la herida de bala.

Baldwin ha negado su responsabilidad por la muerte de Hutchins y dijo que nunca se deberían haber permitido balas reales en el set de la película, un western rodado en el Bonanza Creek Ranch en Nuevo México.

El metraje publicado el lunes, sin sonido que lo acompañe, muestra a Baldwin disfrazado de pistolero del viejo oeste y practicando con lo que parece ser el arma que se disparó en su mano, matando a Halyna.

La familia de Hutchins, que estaba casada y tenía un hijo, demandó a Baldwin y otros productores por daños “sustanciales” debido a la muerte. (Oficina del alguacil del condado de Santa Fe/ AFP)

Un video separado muestra al actor siendo interrogado por oficiales, tanto en la escena del tiroteo como en una estación de policía.

La familia de Hutchins, que estaba casada y tenía un hijo, demandó a Baldwin y otros productores por daños “sustanciales” debido a la muerte.

Miembros del equipo que trabajaron junto a la directora de fotografía también iniciaron acciones legales argumentando consecuencias emocionales, en tanto que la encargada de armas del set, Hannah Gutierrez-Reed, presentó una demanda contra el proveedor de municiones acusándolo de dejar balas reales dentro de cartuchos falsos.

Baldwin examinado por la policía tras el tiroteo. El actor de 64 años ha argumentado en documentos judiciales que una cláusula de indemnización en su contrato lo protege de responsabilidad personal. (Oficina del alguacil del condado de Santa Fe/ AFP)

El arma que mató a Hutchins estaba bajo control de Gutierrez-Reed, y un asistente de dirección se la entregó a Baldwin, afirmando que estaba descargada.

El actor de 64 años ha argumentado en documentos judiciales que una cláusula de indemnización en su contrato lo protege de responsabilidad personal.

El actor afirma que no disparó y que no sabe cómo se produjo la descarga. En una entrevista en diciembre dijo no sentirse responsable de lo ocurrido.

En marzo, Baldwin y su esposa Hilaria anunciaron que estaban a la espera de su séptimo hijo.

(Con información de Reuters y AFP)

