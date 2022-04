Zelensky aseguró no haber recibido ninguna oferta por escrito por parte de Rusia para una solución del conflicto

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este miércoles que no ha recibido ninguna oferta por escrito por parte de Rusia para una solución negociada del conflicto, un texto que, según Moscú, han elaborado durante al menos ocho semanas.

“No he oído nada, no he visto nada. Estoy convencido de que no nos han entregado nada”, dijo el mandatario ucraniano, según ha recogido DPA, en una conferencia de prensa junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien visitó el país por sorpresa para reunirse con Zelensky.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, informó que los negociadores rusos entregaron el borrador de un documento “con redacción clara” a la parte ucraniana, aunque no precisó más detalles sobre su contenido.

“En este momento, nuestro borrador del documento ha sido entregado a la parte ucraniana”, manifestó Peskov en rueda de prensa, donde dejó ver que “incluye formulaciones elaboradas y absolutamente claras”.

Las tropas de Rusia que mantienen asediada la ciudad de Mariupol

“La pelota está en su lado, estamos esperando una respuesta”, continuó, antes de asegurar que, en cuanto a plazos, “depende de la parte ucraniana”. En este sentido, según recogió la agencia de noticias Interfax, hizo hincapié en que “la dinámica de trabajo del lado ucraniano deja mucho que desear”.

“Los ucranianos no muestran una gran inclinación a intensificar el proceso de negociación”, continuó, recordando que el presidente, Vladimir Putin, ya criticó que los negociadores ucranianos “se desvían constantemente de los acuerdos previamente confirmados, de sus palabras, cambiándolas constantemente”.

No es la primera vez que Peskov se expresa en estos términos. El lunes, ya dijo que la dinámica de las negociaciones “deja mucho que desear” y explicó que la parte ucraniana “no demuestra una constancia especial” en los puntos que acuerdan las partes”.

Por otro lado, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, expresó este mismo miércoles que Moscú ha perdido ya “toda la confianza en los negociadores ucranianos”, por lo que ha manifestado que la situación “se desarrolla sobre el terreno”.

“No hay algo como confía y verifica, simplemente hay que verificar porque no existe ya la confianza en esta gente desde hace mucho tiempo”, afirmó en relación a las autoridades de Kiev, según indicó en declaraciones a la cadena de televisión Rossiya 24.

Así, indicó que Rusia ya estaba preparada para que Ucrania se comportara de forma “incoherente durante las negociaciones”. “Desde la oficina de un hombre que se llama a sí mismo presidente de Ucrania se hizo una propuesta para llevar a cabo negociaciones. Rusia no la rechazó”, explicó.

(Con información de Europa Press)

