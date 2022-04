Ucrania informó que más de 160 niños han muerto desde que iniciaron los ataques por parte de Rusia

In this picture taken on March 18, 2022, 109 empty prams and baby baskets are seen placed outside the Lviv city council during an action to highlight the number of children killed in the ongoing Russia's invasion of Ukraine. (Photo by Yuriy Dyachyshyn / AFP)

Las autoridades de Ucrania han cifrado este lunes en más de 160 el número de niños que han muerto en el país desde el inicio de la invasión rusa, desencadenada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien días antes había reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

La Fiscalía de Ucrania ha indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que hasta la fecha se ha confirmado la muerte de 161 niños y ha agregado que otros 264 han resultado heridos.

“Estos datos no son finales y hay trabajo en marcha para establecerlos en lugares de hostilidades activas y en los territorios temporalmente ocupados y liberados”, ha dicho. “En particular, en la ciudad de Mariúpol y algunas zonas de las regiones de Kiev, Chernígov y Lugansk”, ha agregado.

Asimismo, ha detallado que la región con mayor número de niños víctimas del conflicto es Donetsk, seguida por Kiev, Kharkiv, Chérnigov y Mikolaiv. Por otra parte, la Fiscalía ha resaltado que “869 instituciones educativas resultaron dañadas por bombardeos y ataques con artillería, de las cuales 83 han quedado completamente destruidas”.

Entretanto, las autoridades ucranianas han acusado este domingo a las tropas rusas presentes en el país de ejercer violencia sexual selectiva contra mujeres y niñas ucranianas.

En un vídeo publicado en Twitter, el miembro del Parlamento, Olexiy Goncharenko, ha afirmado que se han encontrado varios cuerpos de mujeres desnudas en el borde de una carretera no muy lejos de Kiev. “Se entiende lo que ha pasado”, ha subrayado, agregando que, tras agredir a las mujeres, los rusos han intentado quemar sus cuerpos.

Coches civiles aplastados en una calle, durante el ataque de Rusia a Ucrania

El alcalde de Irpin, Oleksander Markushin, ha denunciado que las mujeres y las niñas de la localdiad han sido tiroteadas, y ha declarado a Deutsche Welle que luego han sido arrolladas por los tanques rusos.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha incidido en un mensaje de vídeo publicado en Twitter, en que cuanto más rápido pueda el Ejército ucraniano “liberar” los territorios ocupados por Rusia, más se respetarán allí los Derechos Humanos.

“Las mujeres no serán violadas. Los niños no tendrán que ver cómo violan a sus madres. Los civiles no serán asesinados”, ha aseverado Kuleba, añadiendo que Ucrania necesita apoyo para lograrlo: “Necesitamos armas, ahora”, ha recalcado.

Asimismo, Human Rights Watch (HRW) denunció este domingo en un informe que en las zonas de Ucrania bajo control ruso se cometieron “ejecuciones sumarias” y “otros graves abusos” que podrían constituir crímenes de guerra.

La ONG documentó -entre el 27 de febrero y el 14 de marzo- decenas de casos en que las fuerzas rusas cometieron lo que constituirían crímenes de guerra contra civiles en zonas ocupadas en las regiones de Kharkiv, Chernígov y Kiev. Según un comunicado de la organización, dichos casos incluyen una violación, dos ejecuciones sumarias, de seis hombres en una ocasión y de uno en otra, y otras instancias de violencia y amenazas contra civiles.

(Con información de Europa Press)

