Al menos 35.000 civiles fueron evacuados a través de tres corredores humanitarios en Ucrania

Al menos 35.000 civiles fueron evacuados de las ciudades ucranianas sitiadas el miércoles, dijo el presidente Volodimir Zelensky.

En un discurso en video el miércoles por la noche, el líder ucraniano dijo que tres corredores humanitarios habían permitido a los residentes salir de las ciudades de Sumy, Enerhodar y áreas alrededor de Kiev.

Dijo que esperaba que las evacuaciones continuaran el jueves con la apertura de tres rutas más desde las ciudades de Mariupol, Volnovakha en el sureste e Izium en el este de Ucrania.

Las evacuaciones se produjeron después de que Moscú y Kiev acordaran el miércoles abrir más corredores, ofreciendo un rayo de esperanza para los aterrorizados civiles atrapados en las ciudades bombardeadas.

Más de 5.000 personas fueron evacuadas un día antes de Sumy, una ciudad de 250.000 habitantes que se encuentra cerca de la frontera con Rusia y ha sido escenario de intensos combates.

Pero los intentos de evacuación de la ciudad portuaria de Mariupol, que ha estado sitiada por Rusia durante días, han fracasado en varias ocasiones, y tanto Kiev como Moscú se culpan mutuamente.

El miércoles, un ataque ruso destruyó un hospital infantil en la ciudad, lo que provocó una renovada indignación mundial dos semanas después de la invasión de Moscú a su vecino exsoviético.

El alcalde de Mariupol dijo que más de 1.200 civiles han muerto en el asedio, que ha durado más de una semana.

La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, ha estimado el número total de refugiados entre 2,1 y 2,2 millones.

SE QUEDA EN KIEV

“Me quedo en Kiev. En mi oficina. No me escondo y no le tengo miedo a nadie”, aseguró el lunes pasado el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, en plena invasión rusa. El mandatario desafió a las tropas de Vladimir Putin, incluso pese a los reportes de que sobrevivió a “más de una docena” de intentos de asesinato a cargo de reclutas rusos.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky

Mikhail Podolyak, jefe de la oficina del presidente ucraniano, alertó sobre la existencia de “grupos de sabotaje” rusos que entran a Kiev con el objetivo de asesinar a Zelensky y su familia.

En declaraciones al portal Pravda.com, el asesor de Zelensky indicó que “una red muy poderosa de inteligencia y contrainteligencia” logró frustrar los intentos de atentado perpetrados por los reclutas rusos, que fueron abatidos antes de llegar al presidente de Ucrania.

Podolyak sostuvo que los servicios de inteligencia occidentales tenían razón al alertar que Zelensky era el “objetivo número uno” de Putin, pero aclaró que la cifra de intentos de asesinato reportada por Occidente es muy inferior a la real: “Nuestros socios extranjeros hablan de dos o tres intentos. Yo creo que hubo más de una docena”.

Según indicó, la oficina del presidente está en constante seguimiento de los grupos de sabotaje que pretenden ingresar en el barrio gubernamental. Sin embargo, éstos son localizados por las agencias de inteligencia y abatidos antes de alcanzar su objetivo.

(Con información de AFP)

