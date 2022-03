Invasión de Rusia a Ucrania EN VIVO: El Ejército ucraniano informó que abatieron al segundo general ruso

Un hombre hace una pausa mientras evacua de la ciudad, en la única ruta de escape utilizada por los lugareños después de días de intensos bombardeos, en Irpin, cerca de Kiev (REUTERS/Carlos Barria)

En el undécimo día de la guerra. Ucrania rechazó el lunes los corredores humanitarios hacia Rusia y Bielorrusia propuestos por Moscú y se prepara para nuevas ofensivas en varias zonas del país, entre ellas Kiev, tras una noche de violentos bombardeos.

La ofensiva rusa, lanzada el 24 de febrero, llevó a más de 1,5 millones de personas a salir de Ucrania y muchas más han sido desplazadas dentro del país o están atrapadas en ciudades bombardeadas por Rusia. Además, la agravación del conflicto también está provocando turbulencias financieras y un aumento vertiginoso del precio del petróleo y del oro.

El ejército ruso anunció este lunes por la mañana la suspensión temporal de ataques en algunas zonas “con fines humanitarios” y la apertura de corredores humanitarios para evacuar a civiles de Kiev, Kharkiv, del puerto sitiado de Mariúpol y de la localidad de Sumy, cerca de la frontera rusa.

Pero la mitad de estos corredores se dirigen a Rusia y Bielorrusia y el gobierno ucraniano rechazó de pleno la propuesta.

A continuación, el minuto a minuto de la invasión rusa: (Hora ucraniana, GMT+2):

Lunes 7 de marzo

04:59: EEUU denunció ante el Consejo de Seguridad que Putin tiene un plan para “destruir y aterrorizar” Ucrania.

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha asegurado ante el Consejo de Seguridad que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene un plan para “destruir y aterrorizar” a Ucrania y ha asegurado que el mundo tiene que estar preparado para “un camino muy largo y muy difícil”.

“Hemos visto imágenes de ancianos huyendo, una mujer muerta en su silla de ruedas, niños muriendo en los brazos de sus madres y una mujer que es llevada desangrada al hospital. Estas son las imágenes que vemos a diario de lo que sucede sobre el terreno en Ucrania”, ha detallado Thomas-Greenfield.

En este sentido, ha denunciado que “la guerra del presidente Putin contra Ucrania está aumentando” el coste humanitario, especialmente para los niños pequeños, que “han quedado gravemente traumatizados por la violencia y la destrucción”.

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield

“Si algo nos han enseñado las últimas dos semanas es que el pueblo ucraniano no se va a rendir. Y muchos rusos mismos, incluidos muchos soldados rusos, no quieren esta guerra. Desafortunadamente, Putin no parece estar escuchando”, ha dicho, agregando que es necesario un “compromiso firme, claro, público e inequívoco de Rusia para permitir y facilitar el acceso humanitario inmediato y sin trabas”.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU ha resaltado, haciéndose eco de las informaciones difundidas por el representante polaco, que cada minuto “100 refugiados ucranianos cruzan la frontera hacia Polonia”.

04:36: HRW pide “restablecer urgentemente” el suministro de agua y electricidad de la ciudad ucraniana de Mariúpol.

El investigador de crisis y conflictos de HRW, Jonathan Pedneault, ha alertado de que “los civiles de Mariúpol llevan seis días atrapados en una pesadilla reseca y gélida, sin electricidad, viviendo bajo la amenaza constante de los bombardeos rusos”.

A su juicio, “las fuerzas rusas, junto con las ucranianas, deben tomar las medidas necesarias para permitir que los civiles abandonen la ciudad de forma segura y garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de los civiles que permanecen”.

“Los más de 200.000 civiles atrapados en Mariúpol se enfrentan al doble peligro de los incesantes bombardeos y a una falta de agua potable cada vez más crítica”, ha dicho, agregando que los civiles llevan sin agua, electricidad y calefacción desde el 2 de marzo de 2022, cuando “las fuerzas rusas rodearon la ciudad, como parte de una ofensiva de mayor envergadura”.

“Con un tiempo actual en Mariúpol de entre -3 y 4 grados Celsius (27 a 39 grados Fahrenheit) y sin previsión de precipitaciones significativas en los próximos días, es crucial restablecer el suministro de electricidad y agua en la ciudad para evitar la propagación de enfermedades transmisibles por la ingestión de agua contaminada”, ha reclamado HRW.

2:30: El ministerio de Defensa de Ucrania reportó este que mató al general ruso Vitaly Gerasimov, lo que sería la segunda baja de un militar de alto rango en combate desde que Moscú decidió invadir el país vecino.

“Otra pérdida entre el personal de mando superior del ejército de ocupación. Durante los combates cerca de Kharkiv, murió Vitaly Gerasimov, un líder militar ruso, mayor general, jefe de estado mayor y primer subcomandante del 41º Ejército del Distrito Militar Central de Rusia. Varios altos oficiales del ejército ruso también resultaron muertos y heridos”, informaron las fuerzas ucranianas.

1:30: Rusia ha enviado a Ucrania prácticamente el total de las tropas concentradas en los últimos meses en la frontera entre ambos países, señaló este lunes el Pentágono, que de su lado envió a 500 soldados adicionales a Europa para reforzar la seguridad de la OTAN.

Ante la intensificación de las operaciones rusas, Moscú ahora busca “reclutar” combatientes extranjeros, incluidos sirios, dijo el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

1:00: El corresponsal de Infobae en Ucrania, Joaquín Sánchez Mariño, reportó fuertes bombardeos en la madrugada del martes en Kiev.

“Noche de fuertes bombardeos otra vez en Kiev. Cuándo entrarán en la incógnita que nos acompaña cada noche. Se pone cada vez más peligroso el vecindario, compañeros”, escribió Mariño en su cuenta de Twitter.

00:50: El Departamento de Defensa de Estados Unidos indicó este lunes que Rusia estaría intentando reclutar a combatientes extranjeros para combatir en Ucrania y respaldó así las informaciones aparecidas en prensa sobre el posible reclutamiento de sirios.

“Tenemos indicios que corroboran esa noticia de que están intentando alistar y reclutar a combatientes extranjeros”, afirmó el portavoz del Pentágono, John Kirby, en declaraciones a la CNN.

00:00: El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusó este lunes al ejército ruso de haber hecho fracasar la evacuación de civiles a través de corredores humanitarios, que tenían que establecerse tras las negociaciones.

“Hubo un acuerdo sobre los corredores humanitarios. ¿Funcionó? En su lugar hubo tanques rusos, Grads rusos [lanzacohetes rusos], minas rusas”, dijo Zelenski en un vídeo publicado en la red social Telegram.

FOTO DE ARCHIVO: Un miembro del servicio de las fuerzas armadas ucranianas transporta un proyectil vacío de un obús autopropulsado tras la invasión rusa de Ucrania, cerca del asentamiento de Makariv, Ucrania, 6 de marzo de 2022. REUTERS/Maksim Levin

