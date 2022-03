De bailarín a héroe de los ucranianos: el video viral del paso de Zelensky por un show televisivo

El presidente ucraniano, hoy considerado un héroe de la resistencia, fue una estrella del espectáculo antes de dedicarse a la política

Mucho antes de convertirse en el héroe indiscutido de su pueblo, resistiendo a la brutal invasión de Rusia, el presidente ucraniano tuvo un pasado de estrella mediática. Carismático, Volodymyr Zelensky conquistó a todo el país en el certamen “Bailando con las estrellas” en 2006.

Ahora, un compilado inédito con las imágenes más destacadas de su paso por el show televisivo se viralizó, resaltando una vez más lo querido que es el actual mandatario por sus conciudadanos.

Zelensky birlló en "Bailando con las estrellas" en 2006

Es que Zelensky es un líder poco probable en tiempos de guerra. Después de “Bailando con las estrellas”, alcanzó la fama por la popular serie de televisión “Servant of the People” (“Servidor del Pueblo”) en la que interpretó a un honesto maestro de escuela que es elegido presidente y burla a los legisladores corruptos y a los oscuros empresarios.

Al ganar la presidencia de forma aplastante en abril de 2019, asumió el ideal de su personaje pero con el valiente compromiso de enfrentar la cruda realidad y se prometió a abordar la corrupción que arruina a Ucrania desde la transición del comunismo a la democracia.

EL carisma del actual presidente ucraniano lo lanzó a la fama en el show televisivo "Bailando con las estrellas"

Una vez en el poder, Zelensky inicialmente buscó medidas de fomento de la confianza con Rusia en el este de Ucrania, incluido el intercambio de prisioneros. Pero ese pequeño y honesto intento no duró mucho. Rusia, que en 2014 se había apoderado de la península ucraniana de Crimea, siguió respaldando a los separatistas armados que luchan contra las fuerzas de Kiev en la región de Donbás, en el este de Ucrania, principalmente de habla rusa, en un conflicto que, según Zelensky, se ha cobrado al menos 15.000 vidas hasta la fecha.

Entonces, mostrando que no le temía a Moscú, Zelensky cortejó a los líderes occidentales, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en conversaciones en la Casa Blanca, pidió unirse a la OTAn y formar parte de la Unión Europea.

Cuando le preguntaron antes de su elección en qué se diferenciaba de otros aspirantes presidenciales, Zelensky se señaló la cara y dijo: “Esta es una cara nueva. Nunca he estado en política”. “No he engañado a la gente. Se identifican conmigo porque soy abierto, me duele, me enojo... Si soy inexperto en algo, soy inexperto. Si no sé algo, lo admito honestamente”.

Sin embargo, en 10 días de la sangrienta y brutal embestida de Vladimir Putin, el bailarín devenido Presidente demostró más virtudes que falencias y si hay algo que queda claro es que no abandonará a su pueblo.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Kiev, Ucrania, el1 de marzo, 2022 (REUTERS/Umit Bektas)

Cada vez que puede, llama a la resistencia, pide coraje y también paz. Dice estar dispuesto a dialogar, en cualquier momento… Del otro lado de la frontera, Putin lo llama drogadicto y nazi, justo a él que perdió a su familia en el Holocausto, justo a él que es judío.

“ Zelensky es todo lo que Putin no es. Es joven y carismático. Ha sido acogido por su propio pueblo y por el mundo. Y lucha por su país no en nombre de una oscura fantasía imperial, sino por la convicción de que Ucrania es soberana e independiente”, sostuvo no bien comenzó la invasión The Economist.

Cansado, con los ojos rojos y vestido con ropas militares, el mandatario resiste estoico en el palacio de Gobierno de Kiev. Recibe a la prensa, no tiene un séquito de aduladores y saluda con un apretón de manos a cada periodista que lo entrevista para que el horror de la guerra se conozca en el mundo entero.

Pase lo que pase en las próximas semanas, el presidente Zelensky pasará a la historia como el rostro de la resistencia ucraniana durante la invasión rusa de su país.

Mientras Rusia acusa de cobarde a Zelensky y dice que abandonó el país en plana guerra, el mandatario desmienta cada una de esas noticias falsas con imagenes en el terreno. Aquí, comiendo con las tropas ucranianas (Presidencia)

“Zelensky ha demostrado, durante la invasión, un estilo de presentación política que es la antítesis de Putin. Mientras el ruso demuestra una tendencia al autoritarismo tanto en la acción política como en el estilo político, el ucraniano, por el contrario, presenta una visión más modesta y sobria del liderazgo político, más apropiada para las instituciones democráticas, en las que el líder no se considera moralmente superior a los gobernados. Si el mundo desconfía cada vez más de los ideales y las prácticas democráticas, Zelenskyy podría representar uno de los pocos signos recientes de que los partidarios de la democracia tienen motivos para la esperanza”, explica en The Conversation Michael Blake, Profesor de Filosofía, Políticas Públicas y Gobernanza, Universidad de Washington

Cuando se elogia a Zelensky por su resistencia a la invasión rusa, agrega, es porque está demostrando una serie de virtudes fundamentales, entre ellas el valor de permanecer donde está, en la línea de fuego rusa.

“Zelensky está luchando como un león y toda Ucrania con él”, sintetizó Sevgil Musaeva, periodista ucraniana y editora de Ukrainska Pravda, el principal sitio de noticias online del país.

