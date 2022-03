Una radio de Estados Unidos anunció que dejará de informar desde Rusia por la censura del Kremlin

Las oficinas de Radio Free Europe/Radio Liberty en Moscú (REUTERS/Evgenia Novozhenina/Archivo)

La corporación radiofónica estadounidense Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) anunció que dejará de informar desde Rusia después de que las autoridades rusas aprobaran el viernes 4 de marzo una ley que endurece las penas de cárcel hasta los 15 años por “difundir información falsa” sobre la invasión a Ucrania.

“Radio Free Europe/Radio Liberty ha suspendido sus operaciones en Rusia después de que las autoridades locales iniciasen un proceso de quiebra contra nuestro delegación en Rusia y después de que la Policía haya intensificado la presión sobre sus periodistas” , ha explicado el medio estadounidense en un comunicado.

Según el medio, “estos ataques del Kremlin a la capacidad de RFE/RL” para operar en el país son “la culminación de una campaña de presión” de años contra la radio, que había mantenido una presencia física en Rusia desde 1991 cuando estableció su oficina en Moscú por invitación del entonces presidente, Borís Yeltsin.

Radio Free Europe informará sobre la actualidad rusa desde fuera del país, a pesar de que “continúan diciendo la verdad sobre la catastrófica invasión de Rusia a su vecino”, explican desde el medio.

De esta forma, RFE/RL se une a otros medios de comunicación que también han decidido dejar de informar desde Moscú, como la cadena británica BBC, la cadena estadounidense CNN, o incluso medios españoles como RTVE o el diario El País.

El presidente ruso, Vladimir Putin (Sputnik/Sergey Guneev/Pool via REUTERS)

En las últimas horas, Meduza, uno de los sitios web de noticias más populares de Rusia, fue bloqueado por el gobierno, luego de que el Parlamento local aprobara una ley que prohíbe lo que considera noticias “falsas” sobre el ejército del Kremlin.

Esta norma implica castigar cualquier retórica que llame al conflicto en Ucrania una “invasión” (el término preferido es “operación militar especial”), con un potencial de 15 años de prisión.

Recientemente, el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSC, por sus siglas en inglés) condenó este sábado los “nuevos esfuerzos” por parte del Gobierno de Rusia por “socavar la libertad de prensa”, así como de “difundir desinformación”.

“Para ocultar la verdad a sus propios ciudadanos, la agencia de censura rusa cerró medios de comunicación rusos independientes, bloqueó las redes sociales y restringió el acceso en Rusia a los medios de comunicación internacionales”, aseguró la portavoz del NSC, Emily Horne.

El país ocupó recientemente el puesto número 150 entre 180 naciones en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, compilado por la organización sin fines de lucro Reporteros sin Fronteras, y el gobierno a menudo ha impuesto restricciones a los medios independientes durante tiempos de conflicto militar, según explicó a The Washington Post Gulnoza Said, coordinadora para Europa y Programas de Asia Central para el Comité para la Protección de los Periodistas. Pero la última represión no tiene precedentes.

“Putin entiende lo mucho que hay en juego en la invasión de Ucrania, y una gran parte de esta guerra es la guerra de la información”, dijo. “Una vez que los funcionarios rusos vieron que la guerra de la información podía perderse debido a las actividades de los medios con sede en Rusia, creo que se indignaron y decidieron cerrarlos”, completó.

(Con información de Europa Press)

SEGUIR LEYENDO: