Rusia trasladó tropas con armamento y suministros médicos a posiciones de ataque cerca de la frontera con Ucrania

Tropas rusas se habrían trasladado a posiciones de tiro cerca de la frontera con Ucrania

Pese al anuncio del régimen ruso de una retirada de tropas de la frontera con Ucrania, el Gobierno de los Estados Unidos no ha verificado que dicho movimientos hayan comenzado. Mientras que fuentes de la cadena estadounidense de noticias, ABC News, aseguraron que algunos contingentes enviados por el Kremlin se trasladaron a posiciones de tiro cerca de Ucrania.

De acuerdo con fuentes del medio, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que sus tropas estarían listas para el 16 de febrero. Pero, aún no está claro si tomó la decisión de atacar a su vecino.

El informe señala que los movimientos han inquietado aun más al Gobierno norteamericano debido a que los soldados del Kremlin han completado sus requerimientos, incluso con suministros médicos. Por lo cual Rusia tendría ahora todas las piezas necesarias, incluidas 150.000 tropas en la zona, para lanzar una invasión rápida y brutal de Ucrania, agregaron las fuentes, razón por la cual los funcionarios de la administración de Biden han estado diciendo públicamente que Rusia podría moverse “en cualquier momento.”

Moscú ha negado cualquier plan para invadir Ucrania y acusó repetidamente a Estados Unidos de “histeria” con estas advertencias cada vez más urgentes sobre uno.

Estados Unidos cree que una invasión probablemente comenzaría con guerra electrónica y bombardeos aéreos contra infraestructura crítica, dijeron las fuentes de ABC. “Seguido de fuerzas de operaciones especiales que ingresarían a Kiev para decapitar al gobierno ucraniano y reabastecer a las tropas que ingresan desde Bielorrusia, con planes de completar sus operaciones en 24 a 72 horas”, añade el reporte.

Las fuentes dijeron que “si Rusia ataca a Ucrania, probablemente no sea contra una pequeña porción de territorio en Donbas, sino que iniciaría una campaña sangrienta, brutal y rápida para derrocar a la administración del presidente Volodymyr Zelenskyy e instalar un gobierno títere”.

El informe señala que entre los temores de EEUU también se encuentra el hecho de que “el gobierno de Zelenskyy no haya respondido lo suficientemente rápido y no esté mejor preparado para una posible invasión rusa, incluido el posicionamiento de sus fuerzas en el este de Ucrania”.

Pese a la inquietud norteamericana, el presidente Zelenskyy y su círculo íntimo han tenido la intención de evitar el pánico y persisten en la creencia de que Moscú no invadiría.

Ucrania afirmó este martes que sus esfuerzos diplomáticos conjuntos con los aliados occidentales han logrado disuadir una temida invasión rusa.

“Nosotros y nuestros aliados hemos conseguido evitar que Rusia siga escalando”, declaró a la prensa el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo este martes que algunos de los más de 100.000 soldados estacionados cerca de las fronteras de Ucrania estaban empezando a regresar a la base después de completar los ejercicios militares. También han desestimado las alertas emitidas desde EEUU desde la semana pasada.

“Después de que las tropas rusas terminen los simulacros y regresen a los cuarteles, Occidente declarará una ‘victoria diplomática’ al haber ‘asegurado’ la ‘desescalada’ rusa, un escenario predecible y puntos políticos internos baratos”, dijo el sábado el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.

Durante sus comentarios del martes, Biden confirmó que las tropas rusas “permanecen en una posición muy amenazante”, advirtiendo que una invasión sigue siendo “claramente posible” e infligiría un costo humano “enorme”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que un ataque ruso a Ucrania sigue siendo una posibilidad, pero que aún se podría llegar a una solución diplomática a la crisis. Además, el mandatario demócrata advirtió que una guerra podría ser “guerra sangrienta y destructiva”.

“El pueblo ruso no es nuestro blanco. No buscamos desestabilizar Rusia. Para los ciudadanos de Rusia, ustedes no son nuestro enemigo. Y no creo que quieran una guerra sangrienta y destructiva contra Ucrania”, dijo el presidente de Estados Unidos.

“Desde el comienzo de esta crisis, he sido absolutamente claro y consistente: Estados Unidos está preparado pase lo que pase”, dijo el mandatario estadounidense.

Si Rusia invade, advirtió, Estados Unidos está “listo para ir” con sanciones. Sin embargo, dijo Biden, “debemos darle a la diplomacia todas las oportunidades para tener éxito”.

Biden y Putin hablaron el sábado, en lo que fue su primera conversación en más de un mes de tensiones. Por su parte, sus principales diplomáticos, Lavrov, y el secretario de Estado, Antony Blinken, hablaron dos veces en los últimos días. Todo esto en un intento por lograr que la diplomacia se imponga en la resolución del conflicto.

El presidente Joe Biden advirtió a su homólogo del Kremlin, Vladimir Putin, en una llamada telefónica el sábado que Estados Unidos “responderá con decisión e impondrá costos rápidos y severos a Rusia” en caso de que invada Ucrania.

En una llamada de una hora y dos minutos entre ambos mandatarios, Biden enfatizó que “si bien Estados Unidos sigue preparado para participar en la diplomacia, en plena coordinación con nuestros aliados y socios, estamos igualmente preparados para otros escenarios”.

El presidente estadounidense también trasladó a su homólogo ruso que una invasión rusa de Ucrania produciría “sufrimiento humano generalizado” y reduciría el prestigio de Rusia en el mundo.

