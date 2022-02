Ontario eliminará el requisito de que las personas muestren un comprobante de vacunación

El primer ministro de Ontario, Doug Ford (REUTERS)

El primer ministro de Ontario anunció el lunes que la provincia más poblada de Canadá levantará sus requisitos de prueba de vacunación contra el COVID-19 en dos semanas, no por las protestas que bloquearon la frontera y paralizaron Ottawa, dijo, sino porque “es seguro hacerlo”.

Mientras tanto, el cruce fronterizo más concurrido entre Estados Unidos y Canadá volvió a abrirse el lunes después de que la policía retirara a los últimos manifestantes que habían bloqueado el puente Ambassador durante casi una semana en una manifestación contra las restricciones de virus de Canadá. Pero la protesta más grande en camiones en la capital, Ottawa, persistió mientras los residentes de la ciudad estaban furiosos por la incapacidad de las autoridades para recuperar las calles.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo que el 1 de marzo la provincia eliminará el requisito de que las personas muestren un comprobante de vacunación para ingresar a restaurantes, restaurantes, gimnasios y eventos deportivos. Una oleada de casos causados por la variante omicron ha alcanzado su punto máximo en Canadá.

La provincia también eliminará su límite de capacidad del 50% en los restaurantes el jueves, cuatro días antes de lo previsto. Ford no dio un cronograma para eliminar el requisito de que las personas usen máscaras en lugares públicos.

Los contramanifestantes rodean y bloquean el paso de un camión, mientras los camioneros y sus partidarios continúan protestando contra los mandatos de vacunación (REUTERS/Patrick Doyle)

“Déjenme muy claro: nos estamos moviendo en esta dirección porque es seguro hacerlo. El anuncio de hoy no se debe a lo que está sucediendo en Ottawa o Windsor, sino a pesar de ello”, dijo Ford.

Ford dijo que apoyaría al gobierno del primer ministro Justin Trudeau si propusiera más medidas para sofocar las protestas. “Necesitamos ley y orden. Nuestro país está en riesgo ahora. No solo no está sucediendo aquí en Ottawa, sino que está sucediendo en Alberta y Columbia Británica”, dijo Ford. “No aceptaremos. eso”.

Trudeau planeó reunirse virtualmente con los líderes de las provincias de Canadá el lunes por la mañana, así como con los legisladores.

Un partidario de los camioneros está rodeado de contramanifestantes (REUTERS/Patrick Doyle)

El primer ministro ha rechazado hasta ahora los llamados a utilizar el ejército, pero ha dicho que “todas las opciones están sobre la mesa” para poner fin a las protestas, incluida la invocación de medidas de emergencia. Trudeau ha llamado a los manifestantes un “margen” de la sociedad canadiense. Tanto los políticos federales como los provinciales han dicho que no pueden ordenar a la policía qué hacer.

Las manifestaciones contra las restricciones del virus y otros problemas han bloqueado varios cruces a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá y han afectado las economías de ambas naciones. También inspiraron convoyes similares en Francia, Nueva Zelanda y los Países Bajos. Las autoridades estadounidenses han dicho que los convoyes de camiones pueden estar en proceso en los Estados Unidos.

La policía de Windsor arrestó a entre 25 y 30 manifestantes y remolcó varios vehículos el domingo cerca del puente Ambassador, que une Windsor, y numerosas plantas automotrices canadienses, con Detroit. El puente, que transporta el 25% de todo el comercio entre los dos países, reabrió al tráfico el domingo por la noche.

Después de que los manifestantes comenzaran a bloquear el acceso al puente el 7 de febrero, los fabricantes de automóviles comenzaron a cerrar o reducir la producción en un momento en que la industria ya está luchando con la escasez de chips de computadora inducida por la pandemia y otras interrupciones en la cadena de suministro.

Camioneros y sus simpatizantes protestando contra los mandatos de vacunación (REUTERS/Patrick Doyle)

“Hoy nuestra crisis económica nacional en el puente Ambassador llegó a su fin”, dijo el domingo el alcalde de Windsor, Drew Dilkens.

A unas 470 millas (750 kilómetros) al noreste de Windsor, la protesta en Ottawa ha paralizado el centro, enfureció a los residentes que están hartos de la inacción de la policía y aumentó la presión sobre Trudeau.

La ciudad parecía haber llegado a un acuerdo en el que los manifestantes, que han abarrotado las calles del centro con camiones y otros vehículos durante más de dos semanas, abandonarían las áreas residenciales y limitarían sus manifestaciones al área de Parliament Hill, pero esas perspectivas pronto se desvanecieron.

En una carta a los manifestantes, el alcalde de Ottawa, Jim Watson, dijo que los residentes están “agotados” y “nerviosos” debido a las manifestaciones, y advirtió que algunos negocios están al borde del cierre permanente.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau (REUTERS/Patrick Doyle)

“Es estresante. Me siento enojado por lo que está pasando. Esto no es Canadá. Esto no nos representa”, Colleen Sinclair, una contramanifestante que vive en Ottawa.

Sinclair dijo que todos los manifestantes han expresado su opinión y deben seguir adelante, con la fuerza policial, si es necesario.

“Son ocupantes”, dijo. “Esto es terrorismo doméstico y los queremos fuera de nuestra ciudad. Vete a casa”.

Mientras los manifestantes denuncian los mandatos de vacunas para los camioneros y otras restricciones de COVID-19, muchas de las medidas de salud pública de Canadá, como las reglas de máscaras y pasaportes de vacunas para ingresar a restaurantes y teatros, ya están cayendo a medida que se estabiliza el aumento de omicron.

Los contramanifestantes rodean y bloquean el paso de un camión (REUTERS/Patrick Doyle)

Las restricciones pandémicas han sido mucho más estrictas en Canadá que en los EEUU, pero los canadienses las han apoyado en gran medida. La gran mayoría de los canadienses están vacunados y la tasa de mortalidad de COVID-19 es un tercio de la de los Estados Unidos.

(Con información de AP)

