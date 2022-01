Tres pasos para conseguir la felicidad financiera

Reunir información, planificar y ejecutar: los tres pasos clave

El nuevo año podría traer un nuevo tú. A pesar de lo que dicen los poetas, el dinero, o al menos la seguridad financiera, puede ser uno de los pasos más importantes hacia la felicidad. Por otro lado, la mala gestión del dinero y el endeudamiento pueden provocar ansiedad financiera, lo que puede nublar la toma de decisiones y conducir a un mal ciclo.

Hay tres movimientos básicos que deben hacer quienes quieren ser más inteligentes con las finanzas: reunir información, planificar y ejecutar.

Algunos pueden pensar que hacer un presupuesto personal o doméstico es demasiado tedioso, pero es la parte más esencial. Sugiero desglosar los gastos en 17 categorías y hacer un cálculo aproximado de lo que crees que gastas cada mes frente a lo que realmente gastas, y luego lo que te gustaría gastar idealmente en cada una de ellas. Puede parecer mucho, pero normalmente se puede hacer en menos de 30 minutos cada mes.

Verás cómo se cuelan los extras. Por ejemplo, puedes pensar que gastas 3.000 dólares en vivienda, pero no olvides añadir unos 120 dólares al mes para reparaciones o muebles. Si estás planeando irte de vacaciones después de las vacaciones, no olvides incluir en el total gastos como los del teléfono móvil, las clases de yoga y los cafés de lujo.

A continuación, compara tus gastos con tus ingresos. No juzgues. La gestión del dinero requiere hechos, no culpas, razones o historias de fondo. El ejercicio puede ser aterrador, pero las personas que no hacen un presupuesto tienen más probabilidades de endeudarse. Hacer un presupuesto es como hacer abdominales: Primero duele, luego se gana.

Una vez que se tenga una idea más clara, puede ser útil recurrir a un tercero. Cualquier adulto, independientemente de su edad o ingresos, puede beneficiarse de una sesión con un planificador sin conflictos y, sobre todo, con honorarios en los que pueda confiar. Un plan financiero completo puede costar miles, mientras que una sesión puede costar un par de cientos de dólares. Evite los asesores conflictivos que son corredores de bolsa, ya que no asesoran, sino que venden productos de inversión. Si eres joven, tienes pocos ingresos o estás endeudado (o las tres cosas a la vez), prueba con asesores sin conflicto y de bajo coste, muchos de los cuales están subvencionados por una agencia gubernamental o sin ánimo de lucro.

Un planificador financiero le ayudará con los aspectos básicos, como la cantidad que debe apartar para un fondo de emergencia y en qué invertir para la jubilación, además de cómo conseguir objetivos a medio plazo, como el pago inicial de una vivienda, o fondos para unas vacaciones, la reparación de un coche o los regalos de las fiestas. Sin embargo, tenga en cuenta que los planificadores fiduciarios no le dirán todo lo que necesita saber sobre las finanzas, como por ejemplo cómo pedir un aumento de sueldo o encontrar un mejor trabajo, o cómo reducir los gastos gratuitos.

Por último, es el momento de hacerlo realidad, así que deje que éste sea el año de la acción.

Si algo de lo anterior le hace poner los ojos en blanco, considere el ejemplo de una lectora a la que llamaré Alex y que vive en Nueva York. Tiene 64 años y ha sido disciplinada financieramente durante los últimos 25 años, mediante la elaboración de presupuestos, la planificación y la ejecución. Su asesor financiero le sugirió hace poco que pagara su hipoteca, lo que le ha ayudado a mantener bajos sus gastos mensuales de vivienda. Ha sido capaz de acumular más de un millón de dólares en ahorros para la jubilación y ahora está en la envidiable posición de elegir cuándo quiere jubilarse.

La gestión del dinero suele ser deprimente (no podemos permitirnos todo lo que queremos), tediosa y nada divertida. Pero la ventaja es que se gana ventaja sobre el jefe que quiere que sigas trabajando, el banco que quiere que pagues tus intereses para siempre y el minorista que quiere que gastes de más.

Si lo piensas así, sentirte libre de las preocupaciones monetarias y tomar el control de tu realidad financiera podría ofrecerte mucha más diversión y felicidad en el próximo año.

- - -

(c) 2022, Bloomberg - Teresa Ghilarducci

*La autora es profesora de Economía Schwartz en la New School for Social Research. Es coautora de “Rescuing Retirement” y miembro de la junta directiva del Economic Policy Institute.

SEGUIR LEYENDO: