La primera foto de Cleo Smith tras ser rescatada por la policía en Australia

Cleo Smith, de 4 años, había desaparecido de un campamento en el interior de Australia y fue encontrada en una casa cerrada con llave en los primeros minutos de este 3 de noviembre. Fue ingresada en el hospital de Carnarvon, Australia (FUERZA POLICIAL DE AUSTRALIA OCCIDENTAL / REUTERS)

Tras 18 días secuestrada, la policía australiana rescató a la pequeña y publicó luego la primera foto de Cleo Smith. La pequeña había desaparecido el pasado 16 de octubre de un campamento en el que se encontraba con su familia.

La impactante imagen muestra a Cleo, de cuatro años, en el hospital. Allí se la puede ver sonriente, saludando a la cámara tapada con una manta en una camilla mientras degusta un helado. La foto fue dada a conocer por la policía, horas después de haber sido encontrada.

El medio australiano 9News dijo que la madre de a niña, Ellie Smith, escribió en las redes sociales que Cleo vio la foto y “pensó que era hermosa”.

Hoy temprano, expresó su alegría en una publicación de Instagram, mostrando una foto de Cleo y una leyenda que decía: “Nuestra familia está completa de nuevo”.

Las imágenes de la policía muestran a un hombre hablando con Cleo Smith, de 4 años (Fuerza de Policía de Australia Occidental / Folleto vía REUTERS)

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, el comandante de la policía, Chris Dawson, dijo “Qué día increíble, hemos devuelto a Cleo a sus amorosos padres. Es un gran día para esta pequeña niña y su familia”.

El detective Cameron Blaine fue el primero en verla. “Quería estar completamente seguro que fuera Cleo, que fuera ella. Entonces le pregunte cual era su nombre, pero no me contestó. Le volví a preguntar ´¿Cuál es tu nombre?´, y otra vez no me respondió. Entonces le pregunté una tercera vez y ahí me miro y me dijo, ´Mi nombre es Cleo´ y eso fue todo”.

Al hablar del reencuentro de Cleo con su familia, Blaine comentó que hubo muchos abrazos y besos y que fue un muy lindo momento que tuvo el placer de presenciar. “Hubo muchas lagrimas, como uno puede esperar”.

Por su parte el Primer Ministro, Scott Morrison, expresó su alegría tras el anuncio de su rescate. “Esta es la peor pesadilla de cualquier padre, y el hecho de que esa pesadilla haya terminado, es un gran alivio”

Las imágenes de Bodycam muestran a un oficial de seguridad que lleva a Cleo Smith, de 4 años, que desapareció de un campamento en el interior de Australia hace más de dos semanas y fue encontrada en una casa cerrada el 3 de noviembre, mientras la rescataban, en Carnarvon, Australia. 3 de noviembre de 2021. Fuerza de Policía de Australia Occidental / Folleto vía REUTERS

LO QUE SE SABE HASTA EL MOMENTO

A las 12.46 de la madrugada, la policía irrumpió en una casa cerrada en Carnarvon, Australia Occidental, donde encontraron a Cleo Smith, de cuatro años, viva y sana.

Un hombre de 36 años fue encontrado no lejos de la casa y fue detenido. Está ayudando a la policía con las investigaciones.

La policía declaró que el hombre no tiene ninguna conexión con la familia de Cleo Smith.

Los investigadores estaban actuando sobre la información recibida esa noche, pero aún no se ha revelado qué los llevó a esa dirección.

Cleo ya se reunió con su familia.

