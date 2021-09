Advierten por la situación de jueces y abogados en Afganistán bajo el régimen de los talibanes

Fuerzas de los talibanes en Kabul (Reuters)

La International Bar Association, organización que reúne a abogados de todo el mundo, lanzó una voz de alerta por la seguridad de los jueces y profesionales del derecho en Afganistán ante el nuevo régimen talibán y las posibles represalias.

El organismo que reúne a más de 35 mil abogados profesionales y 197 colegios de abogados indicó que “el Estado de Derecho y la seguridad de la profesión jurídica vuelven a estar seriamente amenazados” ante la toma del poder por parte de los talibanes.

Peter Goldsmith, ex fiscal general del Reino Unido entre 2001 y 2007, recalcó que están en juego la vida de personas “que han hecho cosas tremendas que nosotros y la ABA defendemos con toda razón”, como la búsqueda de una sociedad más justa. “Es una locura que no estuviéramos mejor preparados para esto. Tendremos que analizar dónde está la responsabilidad”, añadió Goldsmith, una de las principales voces en su país que reclamaban que la inclusión de juezas en el plan de Política de Reubicación y Asistencia a los Afganos.

Goldsmith afirma que las juezas merecen protección y una evacuación segura debido a los peligros a los que se enfrentan simplemente por hacer su trabajo. “Es importante comprender la especial vulnerabilidad y el especial riesgo al que se enfrentan estas mujeres”, afirmó a Global Insight. “Están en el punto de mira, no sólo porque son mujeres que actúan abiertamente como juezas, sino porque la idea de que puedan juzgar a los hombres es un escándalo para los talibanes”.

Aunque se desconoce con precisión cuántos magistrados fueron evacuados, las amenazas contra ellos en Afganistán son latentes. Rohullah Qarizada, presidente de la Asociación Independiente de Abogados de Afganistán (AIBA), declaró que las mujeres ni siquiera tenían “derechos legales y humanos básicos” bajo el anterior régimen talibán y que no había expectativas de que esto cambiara bajo el nuevo liderazgo: “Las cosas no están claras, pero parece que no se permitirá a las mujeres ejercer la abogacía”.

Combatientes talibanes resguardan el ingreso al Ministerio del Interior en Kabul (AFP)

“El fracaso de las potencias mundiales en la prevención de la crisis humanitaria en Afganistán es imperdonable”, indicó a su vez Anne Ramberg, copresidenta del Instituto de Derechos Humanos de la IBA y ex secretaria general del Colegio de Abogados de Suecia. “La vergonzosa e irresponsable salida de Estados Unidos y sus aliados, incluido mi propio país, es una capitulación del deber moral”, añadió. Según destacó, las mujeres, las niñas, los niños, los periodistas, los juristas, los jueces y los activistas de derechos humanos están en peligro. “Es una situación devastadora para todos los que comparten la creencia en la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos”, puntualizó.

Phillip Tahmindjis, ex director del Instituto de Derechos Humanos de la IBA, consideró que la situación será “devastadora” para la profesión jurídica en Afganistán. En la actualidad, la Asociación Independiente de Abogados de Afganistán (AIBA) cuenta con más de 2.500 abogados registrados y es la única asociación de abogados del mundo que tiene una cuota de mujeres en todos los comités ejecutivos y al menos un vicepresidente debe ser mujer. Estos estatutos fueron conceptos planteados por los propios afganos. Esto habría sido progresista en cualquier país, pero especialmente “en un país tradicionalmente misógino como Afganistán, fue un gran paso adelante”, resaltó Tahmindjis, quien ayudó a crear la AIBA.

Por ello, hizo un llamado a la comunidad internacional para que no abandone el país y espera que prevalezca el espíritu del que fue testigo en la comunidad jurídica afgana. “En mi opinión, hay una garantía irrefutable: si no seguimos intentándolo todos, nada mejorará”, afirmó.

