Justicia Para Samuel: aún no hay detenciones por el crimen y la marcha en Madrid terminó con choques entre policías y manifestantes

Protestas en España por el asesinato de Samuel

El multitudinario reclamo del lunes en Madrid por el asesinato de Samuel Luiz Muñiz, un joven homosexual que murió tras recibir una paliza grupal en A Coruña, terminó en disturbios enfrentamientos entre manifestantes y policías, por lo que las autoridades de la capital española investigarán el accionar de las fuerzas de seguridad.

La Puerta del Sol acogió a unas 3.000 personas en el acto de protesta, convocado por el Movimiento Marika de la capital. Según dieron a conocer, la concentración estaba autorizada, pero no una movilización hacia el Ministerio de Justicia. En un comunicado de prensa, la Delegación del Gobierno afirma que también se estudiará el operativo aplicado y, “como no podría ser de otra manera, en el caso de que se haya producido cualquier desproporcionalidad, se adoptarán las medidas oportunas”.

La numerosa protesta acabó con disturbios y cargas de los agentes, a los que algunas personas comenzaron a arrojar objetos. Un joven de 25 años quedó detenido.

Un detenido por Policía Nacional tras la concentración por el asesinato del joven Samuel (Europa Press)

El diputado Íñigo Errejón elevó un escrito a la Mesa del Congreso en el que denunció una “desproporcionada e injustificada acción policial” contra personas que protestaban sin violencia. “No podemos pedir que las agresiones LGTBI se denuncien en la Policía y tener una Policía que nos ha dejado las imágenes de ayer en la retina”, señaló a su vez la portavoz del izquierdista Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García. Por su lado, el partido ultraderechista Vox apoyó a las fuerzas de seguridad por “mantener el orden” y acusó a los manifestantes:“Estamos ya acostumbrados a como terminan estas concentraciones que promovía la ultraizquierda”.

A su vez, en la ciudad gallega, escenario del crimen, miles de coruñeses se concentraron en la plaza de María Pita, convocados por colectivos LGTB, que achacaron el asesinato a una muestra de homofobia, en base a los primeros testigos del caso, aunque aun no ha sido confirmada por la investigación, que mantiene abiertas todas las vías.

Protesta bajo la lluvia en A Coruña (EFE)

También en Barcelona los manifestantes protestaron por el asesinato (Reuters)

Los asistentes han guardado un minuto de silencio que ha culminado con un fuerte aplauso, en una plaza completamente abarrotada. A pesar de la lluvia, un grupo de amigas de la víctima, visiblemente afectadas, han exhibido pancartas en las que se podía leer “Su amor no hacía daño, nuestro odio sí”, “Pedimos respeto” o “Samu no ha muerto, lo han asesinado”.

Continúa la investigación

La policía revisa cámaras de vigilancia e interroga a más de una decena de sospechosos y testigos que estaban afuera del centro nocturno cuando sucedió el crimen en las primeras horas del sábado.

La mala calidad de las imágenes grabadas por las cámaras próximas al lugar de los hechos dificulta la identificación del autor, indicaron fuentes policiales a la agencia EFE. De momento, la Policía no descarta ninguna hipótesis, pero en las pesquisas que ha llevado a cabo hasta hora no aparecen indicios de delito de odio, pese a lo que afirmaron los testigos. Hasta el momento no se ha realizado ningún arresto.

“Están tomando declaraciones a todos y, a partir de ahí, pues la investigación sabremos si se trata de un crimen homófobo o no”, dijo a la prensa el delegado José Miñones.

La muerte sucedió en un momento en que aumentan los ataques contra las personas de la comunidad LGBTQ. Grupos de activistas afirman que las estadísticas oficiales sólo reflejan una fracción del problema porque muchos incidentes no se reportan.

(Con información de AP y EFE)

