Alexei Navalny fue trasladado a un hospital y sometido a una prueba de coronavirus tras presentar síntomas

Alexei Navalny fue trasladado a una unidad médica con fiebre y tos (EFE/EPA/YURI KOCHETKOV)

El líder opositor ruso Alexei Navalny, que inició la semana pasada una huelga de hambre para quejarse por el maltrato que está recibiendo en la cárcel a la que fue enviado por las autoridades, fue trasladado este lunes al hospital de prisión luego de presentar problemas respiratorios y fiebre.

El portal Izvestia -cercano al Kremlin- informó que el líder opositor ruso, principal crítico del gobierno de Vladimir Putin, fue enviado a una unidad médica luego de que un chequeo de rutina arrojara problemas respiratorios y fiebre alta.

“Se le tomaron todas las pruebas necesarias, incluida una prueba de coronavirus. El convicto fue trasladado a la unidad médica y sanitaria, donde está bajo la supervisión del personal médico. Las medidas sanitarias y antiepidémicas planificadas, la desinfección de todas las habitaciones, los cuartos y la ventilación se están llevando a cabo en la institución”, indicó el Servicio Penitenciario Federal (FPSS).

“Cito datos oficiales de la toma de temperatura de hoy: ‘Una fuerte tos, 38,1°C de temperatura’”, escribió este lunes más temprano Navalny en su cuenta Instagram. Pero “sigo la huelga de hambre, por supuesto”, agregó en su mensaje de este lunes.

El centro penal en el que Navalny está cumpliendo su condena (REUTERS/Tatyana Makeyeva)

En su publicación de Instagram, Navalny manifestó también que un detenido del barracón donde se encuentra fue hospitalizado el lunes por tuberculosis, tercer caso de este tipo en unas semanas entre 15 presos.

La fuente que confirmó la información a Izvestia, en tanto, desmintió que en la cárcel donde se encuentra Navalny se haya producido un brote de tuberculorsis.

El principal opositor del Kremlin, de 44 años, anunció el pasado 31 de marzo que dejaba de alimentarse para protestar contra sus condiciones de detención, acusando a la administración penitenciaria de negarle acceso a un médico y de “torturarlo” impidiéndole dormir.

La huelga de hambre de Navalny llegó un día después que medio millar de médicos firmaran una petición en la que demandan al Kremlin y a los servicios penitenciarios la inmediata asistencia médica al líder opositor ruso.

Los médicos consideraron que las autoridades deben “crear las condiciones para la normalización del estado de salud de Navalny” y opinaron que el empeoramiento de la salud del opositor puede deberse “tanto a complicaciones por el envenenamiento (con el agente químico Novichok) ocurrido en agosto pasado como a nuevas enfermedades en el marco de un proceso de rehabilitación inacabado”.

Seguidores de Navalny convocaron nuevas manifestaciones para esta semana (MIHAIL TOKMAKOV / ZUMA PRESS)

Detenido en la colonia penitenciaria de Pokrov, a 100 km al este de Moscú, se queja de fuertes dolores en la espalda y pérdida de sensibilidad en las piernas. “Todavía no pudo ver a un médico, no hay un diagnóstico en el libro médico, no hay una conclusión del médico. Sin embargo se propone tratarlo con ácido nicotínico”, dijo el político.

El Servicio Penitenciario Federal, no obstante, había asegurado previamente que a Navalny no se le privó el sueño y que se le proporcionó toda la atención médica necesaria.

La abogada del opositor, Olga Mikhailova, dijo que su cliente no podía permanecer de pie. La esposa de Navalny, Yulia, también habló sobre la mala salud de su esposo y pidió que lo liberaran. Él mismo escribió que la pierna está perdiendo sensibilidad. La defensa tiene la intención de solicitar su traslado a Moscú para recibir tratamiento.

El pasado jueves informó en sus redes sociales que perdió 8 kilos durante su estadía en la colonia penal No. 2 de Pokrov. “Todos los presos en huelga de hambre deberían ser pesados. Navalny también fue pesado. Según los documentos, llegó a la colonia con 93 kg, ahora tiene 85. Es decir, -8 kg incluso antes de la huelga de hambre”, dijo en su mensaje.

La oposición rusa y gran parte de la comunidad internacional responsabilizan al gobierno de Vladimir Putin del envenenamiento que sufrió el año pasado Alexei Navalny (Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Según el propio opositor, la rápida pérdida de peso se debe a que “no se le permite dormir y se le despierta 8 veces por noche”.

Navalny, de 44 años, llamó “campo de concentración” al centro penitenciario Número 2 de Pokrov.

La Alianza de Médicos, un sindicato cercano al líder opositor, anunció por su lado que organizará una manifestación el martes ante la colonia penitenciaria para reclamar que el opositor tenga acceso a un doctor.

El opositor, que sobrevivió el año pasado a un envenenamiento, fue condenado en febrero a dos años y medio de cárcel por fraude en un caso de 2014, que denuncia como políticamente motivado. Asimismo, acusa a Putin de haber ordenado su asesinato al Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).

Con información de Izvestia y AFP

