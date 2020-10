"Yo sé quién da y quién no da": el reproche de un cura español a los feligreses de su parroquia que se volvió viral en redes

El reclamo de un párroco español a sus feligreses, acusándolos de donar muy poco a la iglesia que está en vías de ser reformada, se ha vuelto viral en las redes sociales.

Según el cura Emilio Montes, de la iglesia del Cristo de Valdepeñas (Ciudad Real) muchos de los asistentes a la misa llevan años donando poco o nada, por lo que decidió hacerles un llamado en un momento en que el templo arrastra una deuda por obras de rehabilitación.

“Podéis sentaros que tengo que explicarlos algo un poquito largo”, comienza el cura al momento de la homilía, en una misa que fue transmitida por el canal de YouTube de la iglesia y ya es un fenómeno viral en las redes españolas.

Así comienza un largo sermón en el que explica lo que se ha hecho a la iglesia y las cuentas por pagar que quedan, cómo ha aportado el Estado en ese proceso y lo poco que ha recaudado la iglesia por las bajas donaciones de la comunidad.

Emilio Montes, de la iglesia del Cristo de Valdepeñas (Ciudad Real)

“¿Por qué nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado? Tampoco nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar”, dijo el padre Montes en el sermón. “Se ve que eso no os importa”, cuestionó a sus fieles.

El parroquiano dijo que el total de las obras costaban un millón de euros, de los cuales 600.000 los puso la propia iglesia. De esos había que pagar un préstamo de 300 euros al mes y para hacerlo contaban casi que exclusivamente con las “subscripciones” de los feligreses.

“Hay personas que llevan 11 años que pagan 6 euros al mes”, acusa el cura en plena misa.

“¿Eras tú la que me dijiste que te subiera a 10 euros? Y yo les hago la trampa y me hago el tonto. Es que 6 euros al mes, tampoco es nada”, dice.

Criticó también a los matrimonios “en los que los dos trabajan y no pueden aportar ni siquiera 10 o 15 euros al mes, te duele”.

En su reprimenda se puso específico: “Hay otra persona que lleva hasta 8 años repitiéndome más de 15 veces que a ver si me daba su número de cuenta para cargarle la cuota. En estos 8 años nunca me lo ha traído y el otro día me llamó para que le buscara un sitio para la inauguración”.

Y agrega casi riendo: “cómo se puede tener la cara tan dura. La gente se piensa que somos tontos. Que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto”.

La misa en cuestión fue emitida el pasado 4 de octubre pero en los últimos días llegó a ser tendencia en las redes españolas, y es que el reclamo del padre Montes no deja a ninguno por fuera cuando afirma: “A los que os pensáis que la cosa está muy achuchada, pensároslo, porque 10 o 15 euros al mes es lo que gastáis en una ronda de cervezas”.

Muchos comentarios se han sumado al reclamo del padre, otros lo señalan de usar la fe para manipular a sus fieles.

Lo cierto es que el cura tiene claro quien es quien en su comunidad, o como sentenció en el sermón: “Yo sé quién da y quién no da, quién ha dado para la obra y quién no ha dado”.

