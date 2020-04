“Los ricos no practican solo el `distanciamiento social´ sino también el `distanciamiento económico´. Desde hace décadas, se han desconectado del resto de la sociedad y se han llevado su tesoro, socavando nuestras instituciones públicas y la solidaridad social”, escribió Chuck Collins, uno de los autores del informe del el Institute for Policy Studies. Y remarca que de acuerdo a las estadísticas oficiales, décadas de recortes de impuestos y políticas públicas favorables a los multimillonarios, ayudaron a que la acumulación de riqueza de estos hombres y mujeres en Estados Unidos y el resto del mundo aumentara más del 1.100% entre 1990 y 2018. Sin embargo, sus obligaciones tributarias, como porcentaje de su riqueza, disminuyeron un 79% entre 1980 y 2018. “Los multimillonarios pueden no haber causado esta pandemia”, dice Collins. “Pero la desigualdad extrema y la pobreza son condiciones preexistentes en esta emergencia de salud pública. No menos importante, todos esos ingresos fiscales no recaudados podrían haber financiado un sistema de salud pública mucho más efectivo”.