Obviamente, con esta situación, se abrió la puerta para las especulaciones sobre la posible sucesión de Kim Jong Un. Y ahí aparece todo mucho más confuso. Se supone que por el sistema de “songbun” debe ser otro miembro de la familia Kim, particularmente un hijo varón del líder. ¿Tiene hijos? Según Cheong Seong-chang, un analista senior del Instituto Sejong en Seúl, sí tiene más de uno. Poco después de que Corea del Norte confirmara en 2012 que Ri Sol Ju era la esposa de Kim y la primera dama de Corea del Norte, Cheong dijo a The Korea Times que los dos se habían casado en 2009 y que había dado a luz a un hijo en 2010. Las desapariciones ocasionales de Ri de la vista pública lanzaron varias veces rumores de embarazo, pero no tuvieron corroboraciones oficiales. Algunos expertos, como el fundador del blog Corea del Norte Leadership Watch, Michael Madden, han expresado escepticismo respecto de los hallazgos de Cheong y otros informes sobre los supuestos hijos de Kim. Cree que si hubiera nacido un sucesor se habría difundido como una gran noticia. Las informaciones sobre otro niño vinieron de una fuente particularmente inesperada. La ex estrella de la NBA Dennis Rodman entabló una amistad con el líder norcoreano durante un viaje de exhibición de baloncesto en febrero de 2013. Cuando Rodman regresó de un segundo viaje a Corea del Norte ese mismo año, afirmó haber conocido a la hija de la pareja presidencial, de la que nunca antes se había escuchado. “Sujeté a su bebé Ju Ae y también hablé con Ri”, dijo Rodman a The Guardian, alabando las habilidades de crianza del líder norcoreano. “Es un buen padre y tiene una familia hermosa”. En agosto de 2017, las noticias sobre otro niño, potencialmente un tercero, se difundieron, basadas nuevamente en informes de inteligencia surcoreanos. Los espías no pudieron confirmar el nombre, fecha de nacimiento o sexo del supuesto bebé, pero poco después respaldaron la versión de Cheong de que un hijo había nacido en 2010, informó el Times de Londres. De todos modos, cualquiera de estos niños –si es que existen- serían muy pequeños como para asumir una responsabilidad de gobierno.