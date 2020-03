Por su parte, el presidente, Hassan Rohani, que otros días ha dado una visión optimista de la situación, reconoció que los expertos todavía no pueden precisar si Irán ha superado o no el pico de la enfermedad. “Su respuesta (la de los expertos) fue que en algunas provincias sí hemos pasado el pico, pero que en otras provincias todavía no podemos hablar con confianza; algunos dijeron que deberíamos esperar al final de las vacaciones de Noruz para juzgar”, explicó Rohani.