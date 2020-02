El caso también podrá ser estudiado en el Tribunal Supremo, pues tanto Laócratas -a quien desde este órgano se ha impuesto una fianza de 12.000 euros para poder ejercer la acusación popular- como Vox han presentado sendas querellas contra Ábalos dada su condición de aforado por ser miembro del Gobierno. No obstante, en el alto tribunal aún no se ha abierto ninguna investigación formal, pues los magistrados ni siquiera solicitaron que la Fiscalía informe si considera pertinente abrir causa o no.