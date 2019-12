Gibson leyó “No Step” (no pisar) y pensó que, si bien el metal gris parecía de un avión, no le daba la impresión de que se tratara de uno grande. Recordó Langewiesche el relato del aventurero: “Me dijo: 'La mente me decía que no era del avión, pero mi corazón me decía que era del avión. Entonces se hizo la hora de devolver el bote. Y aquí entramos a un terreno personal: aparecieron dos delfines y nos orientaron para salir del banco de arena, y los delfines eran el animal espiritual de mi madre. Cuando vi esos delfines pensé: ‘Esto es del avión’”.