Sin embargo, el sectarismo no es sólo la peor expresión de la conciencia negativa que trasunta en fanatismo e irracionalidad. Sin el, la política y la economía nacional no se pueden entender. Sin el, no se pueden explicar las muchas guerras y la poca paz del país, aunque muchos intelectuales y periodistas occidentales, sin conocimiento de lo básico y esencial de la historia libanesa hayan alabado sus virtudes y bendiciones. Lo cierto es que el sectarismo ha sido una infección nunca controlada, ni siquiera tratada seriamente para evitar el fanatismo sectario-religioso.