Qin no es el único que se está beneficiando de la crisis. Otros ganadores incluyen WH Group, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, el mayor productor de carne de cerdo del mundo, y New Hope Group, un criador de cerdos y productor de alimentos para animales. El presidente de New Hope, Liu Yonghao, ahora acumula un patrimonio neto de US$11.000 millones, casi el doble frente a finales de 2018.