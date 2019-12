“Entramos en la sección VIP. Obviamente no había que esperar en las filas, estabas con un príncipe. Andrew me preguntó qué quería beber", relató la mujer. Y continuó: "Luego me pidió que bailara. Es el bailarín más horrible que he visto en mi vida (...) Estaba sudando sobre mí, como si su sudor estuviera lloviendo básicamente en todas partes. Me asustó mucho, pero sabía que tenía que mantenerlo feliz porque eso es lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí ".