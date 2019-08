— ¿Qué conclusiones saca de su viaje, qué es lo que estuvo percibiendo?

— Lo que he percibido hasta ahora es una gran preocupación de una inmensa mayoría de argentinos ante un futuro incierto: parece que no tienen más opción que elegir entre el reciente pasado de corrupción promovido por un populismo de la izquierda radical y un Gobierno tibio que no ha sido capaz de dar solución a los problemas reales de los argentinos, los problemas de verdad, no los que se inventan los políticos.