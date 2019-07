"Muchos de los que votaron a Syriza en enero de 2015 y optaron por el No en el referéndum juraron que nunca volverían a votar. La tasa de abstención en las últimas elecciones fue del 44 por ciento. Syriza despertó las esperanzas y expectativas del pueblo griego, de la izquierda internacional y de muchos más allá de la izquierda, pero luego las hizo caer. Muchos continuaron votando por ellos de todos modos, porque no querían que la derecha vuelva al poder, pero muchos otros se sintieron decepcionados y traicionados, y no votaron más, permitiendo así el regreso de la derecha", explicó Helena Sheehan, profesora de filosofía de la Universidad Dublin City, consultada por Infobae.