Tras conocerse la decisión iraní, una fuente de la presidencia francesa le dijo a Reuters que los países europeos tendrán que reimponer sanciones si la república islámica reniega de partes del acuerdo nuclear. "No queremos que Teherán anuncie mañana acciones que violen el acuerdo nuclear, porque en ese caso nosotros estaríamos obligados a volver a imponer sanciones de acuerdo con los términos del acuerdo", dijo la fuente. "No queremos eso, y esperamos que los iraníes no tomen esta decisión", añadió.