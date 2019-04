"Con Rivera no", le corearon sus seguidores, dejando un claro mensaje de que no quieren que el PSOE pacte con el líder de Ciudadanos para formar gobierno. "Nosotros no vamos a poner cordones sanitarios, la única condición es respetar la Constitución, avanzar hacia la justicia social, la convivencia y limpieza política", respondió Sánchez.