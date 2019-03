A fines de 2018, Amnistía Internacional publicó un informe de 200 páginas titulado "Irán, secretos sangrientos. Por qué las masacres en las prisión iraníes de 1988 son un caso activo de crímenes contra la humanidad" (en inglés "Iran: Blood-soaked Secrets: Why Iran's 1988 Prison Massacres are Ongoing Crimes Against Humanity") en donde se detalla el rol clave de Raisi en ordenar las ejecuciones masivas en 1988.