Por lo tanto, comenzaron diciendo la barbaridad de que no seguirán esa política. Sin embargo, una vez que se dieron cuenta de que el frente anti-Maduro cubría prácticamente toda América y no era una maniobra del presidente Donald Trump, utilizaron la duplicidad para cubrir su error y le ofrecieron a Maduro ocho días para organizar nuevas elecciones presidenciales o arriesgarse a que la UE respalde la afirmación de Guaido como la OEA. Era obvio que Maduro no aceptaría lo que equivaldría a admitir la legitimidad de su presidencia. Era obvio que no se podrían organizar elecciones en ocho días. También era obvio que incluso si una elección fuera sostenida por un régimen ilegítimo no tendría legitimidad. Aun así, la demagogia anti-americana de la UE había mostrado su política ridícula una vez mas.