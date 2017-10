Además de Rull, varios funcionarios catalanes destituidos se acercaron hasta sus despachos, entre ellos Lluís Juncà, ex número dos en la "consellería" de Economía; Pere Aragonés, ex secretario de Economía; Miquel Martí Gamisans, ex secretario general; Jaume Clotet; ex director general de Comunicación del Gobierno catalán; y Lluís Baulenas, ex secretario general de Educación.