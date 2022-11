Diego Lainez se quedaría sin mundial; filtraron posible convocatoria para Qatar 2022

Diego Lainez se quedaría fuera del Mundial de Qatar 2022 (Foto: Christopher Hanewinckel/ USA TODAY Sports)

Llegó la fecha límite para que la Selección Mexicana dé a conocer la lista de convocados que irán a la Copa Mundial de Qatar 2022, por ello, a escasas horas de que se cumpla el plazo impuesto por la FIFA filtraron la posible convocatoria de Gerardo Tata Martino.

Fue por medio de redes sociales que se viralizó una posible convocatoria de los 26 jugadores que irían a Qatar 2022 y entre las ausencias destacó que Diego Lainez no entraría en los planes del Tata Martino y el medallista olímpico se quedaría sin su debut mundialista.

Diversos medios adelantaron quiénes serían los jugadores que llegarían a Qatar 2022 y para la parte ofensiva, el Tata Martino estaría dejando fuera a Factor Lainez y en su lugar llevaría a Roberto Alvarado. Según diversos reportes los convocados para la delantera serían los siguientes:

Tata Martino llevaría al Piojo Alvarado en lugar de Diego Lainez (Foto: REUTERS/Albert Gea)

* Roberto Alvarado

* Alexis Vega

* Hirving Lozano

* Raúl Jiménez

* Uriel Antuna

* Henry Martín

* Rogelio Funes Mori

Gerardo Martino ya tendría definida la lista de los 26 futbolistas que irán a la Copa Mundial de Qatar 2022 (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

Y es que parte de los argumentos de Martino para no llevar al canterano americanista sería su falta de actividad y el rendimiento que ha tenido con el Braga de Portugal. Debido a que la selección ya está concentrada en Girona, le habrían notificado a Lainez que ya no sería necesaria su asistencia al hotel del Tri pues no estará dentro de los convocados finales para Qatar 2022.

Otro de los jóvenes delanteros que tampoco tendrían minutos en el Mundial se trata de Santiago Giménez, a pesar de su rendimiento y racha goleadora en la Eredivisie, el Tata Martino también lo dejaría fuera y optaría por jugadores más experimentados como el Chucky Lozano o Raúl Jiménez.

Cabe recordar que una de las dudas principales para la delantera era la consideración de Jiménez pues por su lesión estaba en duda su asistencia a Qatar, pero la condición de Gerardo Martino era que esperarían a Raúl Alonso hasta el último día. Debido a que el jugador habría mostrado mejorías, el Tata sí lo llevará y por ello Santi Giménez se quedaría fuera.

La decisión del técnico del equipo mexicano despertó un debate en redes sociales pues diferentes analistas deportivos compartieron su opinión en torno a la posible convocatoria. Uno de ellos fue Alberto Lati, quien en su perfil verificado de Twitter redactó:

“Siempre, siempre, siempre –y en todo tema– desearé de corazón equivocarme y que gane México…, pero las malas sensaciones que daba el Tata hoy me son incluso peores. Ni Santi ni Lainez a Qatar, desdén a lo que puede ser distinto, desdén a quienes se arriesgaron para crecer”.

Que pena lo de Diego Lainez …

¿Quedarse fuera del Mundial?

Por su parte, David Faitelson publicó: “Que pena lo de Diego Lainez … ¿Quedarse fuera del Mundial? Sigue siendo, en mi opinión, el proyecto de futbolista más atractivo del futbol mexicano…”.

También diferentes fans del fútbol mexicano compartieron su molestia y decepción ante la lista de posibles convocados al Mundial pues aún había la ilusión de ver al Bebote o a Lainez Leyva de verlos en su primer mundial. Por ello también surgieron diferentes memes en torno a la polémica.

Esta es la posible lista de convocados para Qatar 2022

Porteros:

Guillermo Ochoa

Alfredo Talavera

Rodolfo Cota

Defensas

Jorge Sánchez

Kevin Álvarez

Néstor Araujo

Johan Vásquez

Héctor Moreno

César Montes

Gerardo Arteaga

Jesús Gallardo

Mediocampistas:

Andrés Guardado

Héctor Herrera

Carlos Rodríguez

Erick Gutiérrez

Luis Chávez

Edson Álvarez

Orbelín Pineda

Luis Romo

Delanteros:

Roberto Alvarado

Alexis Vega

Hirving Lozano

Raúl Jiménez

Uriel Antuna

Henry Martín

Rogelio Funes Mori

