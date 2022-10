Un “lomito” se unió a vecinos enfurecidos y mordió a ladrón en Puebla

Un "lomito" mordió a un presunto ladrón (Twitter @KarlaDaH)

Habitantes de Tecamachalco, Puebla presuntamente sorprendieron a ladrones robando al interior de una vivienda. Le propinaron una golpiza a uno de ellos, quien fue sacado a rastras del inmueble.

Mientras el supuesto delincuente era arrastrado un perro se unió al grupo vecinos enfurecidos y le dio varias mordidas. A la voz de “muérdelo, muérdelo” el can mordió las piernas del sujeto en múltiples ocasiones mientras algunas personas lo pateaban.

Fue hasta que un uniformado subió al hombre a la parte posterior de una camioneta de la Policía Municipal que el “lomito” lo soltó.

Hartos de la delincuencia, colonos y un perro del Barrio de San Antonio le dieron una golpiza (y mordida) a un hombre que presuntamente, había ingresado a un delinquir a un domicilio ubicado en el municipio de #Tecamachalco, #Puebla. pic.twitter.com/Nj8AdKpc1p — Karla Hernández (@KarlaDaH) October 12, 2022

En el video donde quedó registrado el hecho se puede ver al presunto ladrón inconsciente y con la cara ensangrentada al interior de la unidad policial. Asimismo se muestra cómo estuvo a punto de caer del vehículo en movimiento.

Por los comentarios que se pueden escuchar en la grabación se puede deducir que el hombre al que mordió el perro no fue el único responsable del robo. “Para eso se regresó el otro, agárrenlos a estos, que han robado” y “Allá, busquen allá” fueron dos de los comentarios que vecinos hicieron.

“Los perros del barrio respaldan” y “Qué bueno que el perrito no salió con sus estupideces de abrazos no balazos. Bien por el perro” fueron dos de los comentarios más populares en respuesta al video.

En redes socialesa aplaudieron las acciones del lomito en Puebla (Twitter @KarlaDaH)

Pero también hubo usuarios que reprobaron el uso de la violencia con comentarios como “Lo aventaron como costal y ya desmayado. Me da no se qué estos casos” y “Siendo Puebla, no me sorprendería que ese hombre fuera inocente”.

Mujeres castigaron a latigazos a ladrones en Puebla

Este caso se sumó a varios más en los que poblanos han dado un castigo a presuntos delincuentes antes de entregarlos a la autoridades. Tan solo el pasado 4 de octubre se viralizó en redes sociales un video en el que quedó documentado como dos mujeres castigaron a latigazos a un par de jóvenes ladrones en Hueyapan, Puebla.

Presuntamente los habitantes encontraron a dos personas robando al interior de un predio. Fue entonces que decidieron llevarlos hasta una cancha y golpearlos con una vara, ante lo cual la joven señalada de robo recibió los latigazos entre lamentos mientras que el hombre se resistió al castigo, por lo que fue amarrado a un poste y sostenido por una mujer para que otra pudiera darle golpes.

Dos jóvenes fueron castigados por la población luego de que fueron sorprendidos presuntamente robando

Las acciones de este tipo han generado opiniones divididas, ya que algunos las han celebrado ante la ineficiencia de las autoridades pero otros las han reprobado debido a que algunas han terminado en linchamientos en los que personas inocentes han sido asesinadas.

El linchamiento de Daniel Picazo

Uno de los casos que causó revuelo a nivel nacional es el del linchamiento de Daniel Picazo. El joven fue ultimado por habitantes de Papatlazolco, Puebla el pasado 10 de junio ante una falsa alarma sobre la presencia de secuestradores en busca de niños.

Daniel Picazo fue linchado en Puebla (Foto: Facebook Daniel Picazo)

Los pobladores interceptaron al abogado debido a que el auto en el que viajaba era “sospechoso”. Las autoridades intentaron impedir el asesinato, pero alrededor de treinta personas lo llevaron a las canchas de la localidad y ahí lo quemaron vivo.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha aprehendido a diez personas presuntamente involucradas en el homicidio de quien fuera también ex funcionario de la Cámara de Diputados.

