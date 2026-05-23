Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este sábado 23 de mayo: reporte completo por alcaldías y municipios

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de este 23 de mayo a las 05:00 horas sobre la calidad del aire en la capital del país y zona conurbada del Estado de México.
La dependencia actualiza cada hora y todos los días el estado que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta.
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Como resultado de este reporte, los capitalinos y mexiquenses pueden tomar precauciones respecto a actividades al aire libre. En tanto, las autoridades toman medidas en materia ambiental como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.
Calidad del aire en CDMX y Edomex
El índice Aire y Salud del gobierno capitalino señaló que la calidad del aire es “Aceptable” este sábado en la Ciudad de México y el Estado de México.
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Eso significa que el riesgo para la salud es “Moderado” para los ciudadanos que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.
En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 0, esto significa que "no necesita protección" frente a la intensidad del sol.
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Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:
Puedes realizar actividades en exteriores.
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Calidad del aire por alcaldías y municipios
La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.
Tlalpan (AJM): Buena
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Benito Juárez (BJU): Aceptable
Azcapotzalco (CAM): Buena
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Coyoacán (CCA): Buena
Cuajimalpa (CUA): Sin datos o en mantenimiento
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Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento
Cuauhtémoc (HGM): Sin datos o en mantenimiento
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Iztacalco (IZT): Buena
Venustiano Carranza (MER): Buena
Miguel Hidalgo (MGH): Buena
Álvaro Obregón (PED): Buena
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Buena
Tláhuac (TAH): Buena
Coyoacán (UAX): Aceptable
Iztapalapa (UIZ): Aceptable
Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Buena
Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena
Naucalpan (FAC): Buena
Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
Ecatepec (LLA): Sin datos o en mantenimiento
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena
Nezahualcóyotl (NEZ): Buena
Ecatepec (SAG): Buena
Tlalnepantla (TLA): Aceptable
Tultitlán (TLI): Buena
Coacalco (VIF): Buena
Ecatepec (XAL): Buena
Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.
De buena a extremadamente mala, las recomendaciones por la calidad del aire
La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la ciudad y el territorio mexiquense.
Señalada con el color verde, el índice de menor preocupación es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.
Le sigue el nivel “Aceptable”, identificado con el color amarillo, en el que las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles tienen que considerar limitar las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.
De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un alza importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.
A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mucho mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.
En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.
El último nivel, ubicado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un incremento importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.
Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.
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