De “saltar” con un paracaídas a comer un sándwich con un oso: estos fueron los videos más divertidos de la reina Isabel II

La reina Isabel II tenía un gran sentido del humor.

El pasado jueves 8 de septiembre, murió la reina Isabel II de Inglaterra, noticia que conmocionó al mundo entero. Y es que la reina monarca, apenas dos días antes de su fallecimiento, había dado el mandato de primera ministra del Reino Unido a Liz Truss, líder del partido conservador, luego de la renuncia de Boris Johnson.

En fotografías que se tomaron en este emblemático momento, la reina Isabel se veía muy sonriente. Y es que en la vida cotidiana, la monarca mostró que tenía un gran sentido del humor en varias ocasiones, y muchas de ellas quedaron registradas en video.

Su majestad y el agente James Bond

Uno de esos momentos, en los que hizo reír a carcajadas a sus seguidores, fue durante los Juegos Olímpicos del 2012, para dar inicio a estos. En esa ocasión, la monarca se asoció con el agente 007 James Bond.

Su gran entrada en la ceremonia de apertura contó con un video de un helicóptero sobrevolando el estadio olímpico. Antes de que Bond pudiera salir, la reina saltó del helicóptero, en un paracaídas Union Jack, mientras descendía a la ceremonia.

En los Juegos Olímpicos del 2012, la monarca grab+o un video al lado de James Bond.

A pesar de que el video fue realizado con un doble, en él se mostró el gran sentido del humor con el que contaba la reina Isabel II. Actualmente, el video cuenta con 58 millones de visitas, 541 mil 899 me gusta y 26 mil 760 comentarios.

Sin embargo, este no fue el único material audiovisual en el que mostró su sentido del humor al mundo.

Sándwich de “ma´amalade”

Como parte de las celebraciones del jubileo de platino de la reina, en junio del 2022, la familia real lazó un conmovedor video de dos íconos británicos: la reina Isabel II y el oso Paddington.

Según el creador de este singular personaje, Michael Bond, el oso proviene de Perú. Elizabeth Alexandra Mary —nombre de la reina— tuvo una reunión ficcional con el carismático personaje con quien se sentó a tomar el té como parte de los festejos de su 70 aniversario en el trono en 2022.

En el video, el oso Paddington utilizó su peculiar saco azul junto a sus botas rojas y un sombrero del mismo color y, como es característico de su parte, cometió algunas travesuras en el Palacio de Buckingham, que en realidad se filmó en el Castillo de Windsor.

La Reina Isabel II y el oso Paddington tomaron el té juntos durante el jubileo. Video: BBC

En algún momento, el animal le mostró a la monarca un sándwich de mermelada que llevaba en el sombrero para emergencias, por lo que la reina Isabel II también abrió su bolso y le mostró el mismo alimento. “Guardó el mío, aquí, para más tarde”, comentó Elizabeth. “Feliz jubileo, señora, y gracias por todo”, le dijo el personaje de ficción.

Al final, la monarca y el oso comenzaron a golpear con sus cucharas las tazas del té al ritmo de la famosa canción We will rock you de Queen y le dieron pase al grupo, con el vocalista Adam Lambert.

Cuando la familia del célebre personaje infantil la vio con la monarca, se sintieron muy orgullosos, dijo Karen Jankel, hija de Michael Bond. “Toda la familia todavía está entusiasmada”, mencionó después de que se emitió, y compartió que su difunto padre le habría “encantado”, dijo a la agencia de noticias PA.

Por su parte, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado para explicar que la reina no había querido perder la oportunidad de tomar el té con Paddington, pues le pareció “demasiado divertida” y agregó que “su majestad es bien conocida por su sentido del humor, por lo que no debería sorprender que haya decidido participar en el sketch”.

Cuando el príncipe Louis le robó cámara a la reina Isabel II

Otro de los divertidos momentos que mostró la reina ante las cámaras, y que no fue planeado, fue cuando perdió protagonismo por un momento durante los festejos de su Jubileo de Platino, las grandes celebraciones por sus 70 años de reinado, este 2022.

Los gestos del príncipe Louis en el Palacio de Buckingham durante el jubileo de la reina Isabel II.

Y es que sus bisnietos, George, Charlotte y sobre todo, Louis, hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton, atrajeron todas las miradas con sus actitudes y gestos en el balcón del Palacio de Buckingham, frente a una multitud, en Londres.

Louis, de cuatro años, es el menor de los tres, y también, fue quien más expresivo se mostró durante el desfile, pues se tapó los oídos mientras sobrevolaban los aviones, hizo muecas al público, y hasta parecía aburrido por algunos momentos de la ceremonia.

La foto arrasó el internet y provocó una gran cantidad de memes.

