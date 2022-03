IMSS: qué es y cómo obtener gratis el Seguro de Salud para estudiantes

Los estudiantes contarán con acceso a consultas, medicamentos, cirugía, etc (Foto: AFP)

Como estudiantes, una de las mayores preocupaciones es cuidar la salud para no tener que acudir a un médico pues, aunque sea algo necesario de cubrir para no complicar algún malestar o enfermedad, significa un gasto significativo cuando no existe seguro médico que lo cubra.

Para evitar esta situación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso a disposición de todos los estudiantes de nivel medio superior, superior o posgrado en instituciones públicas el Seguro de Salud para estudiantes para cubrir esta necesidad en caso de solicitarla.

De acuerdo con el portal de esta institución de salud federal, este beneficio es gratuito y proporciona un esquema de aseguramiento médico que cubre servicios como consulta médica, análisis de laboratorio, rayos X, dotación de medicamentos, hospitalización, cirugía, asistencia al embarazo y PREVENIMSS.

El seguro para estudiantes tiene validez durante todo el tiempo que el derechohabiente permanezca registrado como estudiante en cualquier institución pública de niveles medio superior, superior o posgrado, presencial o en línea. Asimismo, no existe ningún límite de edad ni en los servicios que se puedan requerir.

El trámite se realiza de manera digital y presencial (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO)

Para quienes aún no cuenten con este beneficio y busquen adquirirlo de manera gratuita, sólo deben seguir los siguientes pasos para registrarse:

1. Localizar el Número de Seguridad Social (NSS). En caso de no contar con uno, el estudiante deberá obtenerlo a través de este link. Los documentos solicitados son CURP, correo electrónico y dirección.

- También se puede acceder al NSS desde la app. Sólo hay que seleccionar la sección de Trámites y Servicios y de nueva cuenta proporcionar CURP y correo electrónico.

- Si bien se prefiere hacer el trámite de manera presencial, habrá que acudir a la subdelegación que le corresponda al estudiante con los siguientes documentos: CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial, acta de nacimiento y correo electrónico.

2. Ya con el NSS en mano, el alumno tendrá que consulta su reporte de Vigencia de Derechos en internet en el micrositio Seguro para estudiantes.

- Sólo se necesitan CURP, NSS y correo electrónico personal, donde recibirán los documentos en PDF que se generen en este paso.

El seguro será vigente mientras el alumno esté registrado en una institución educativa pública (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

3. Para quienes aún no cuenten con algún registro, sólo hay que proporcionar el número de seguridad social al facilitador de la institución educativa para que hagan el registro ante el IMSS y así obtener los servicios de atención médica durante el tiempo que estudien.

El IMSS señaló que en caso de que al darse de alta aparezca el mensaje “Ya se encuentra registrado el NSS en alguna clínica”, se debe a que se identificó que la CURP tenía algún registro previo. Habrá que verificar si la clínica registrada es la correcta en la Constancia de Vigencia de Derechos, y si no es la correcta realiza el trámite Cambio de Clínica.

Dicho procedimiento se puede llevar a cabo en el micrositio Seguro para estudiantes www.gob.mx/afiliatealimss, sólo se necesita CURP, Código Postal y correo electrónico personal.

Además, resaltaron que este seguro tiene vigencia mientras el estudiante continúe registrado en cualquier institución educativa pública de nivel medio superior, superior o de posgrado. Al egresar sólo conservará su NSS, y volverá a tener IMSS al ingresar a un empleo formal.

En caso de estar embarazada, la mujer gestante tendrá el derecho a atención médica, farmacéutica y hospitalaria hasta que ella y el bebé sean dados de alta tras el parto. Posteriormente necesitará contratar el Seguro de Salud para la Familia para proteger al menor.

