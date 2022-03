Lanzan petición para solicitar que AMLO sancione a Rusia por la invasión a Ucrania

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO/ARCHIVO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se unirá a las sanciones económicas en contra de Rusia por la invasión a Ucrania, que de acuerdo con el gobierno de ese país, ya ha dejado más de 2 mil civiles muertos y daños a cientos de infraestructura; Natalia Padran, una ucraniana que vive en Wroclaw (Polonia), pidió al mandatario mexicano cambiar su postura.

Natalia publicó una petición en la plataforma change.org en donde, a nombre de Ucrania, le pide al presidente López Obrador cambiar de opinión e imponer sanciones a Rusia.

La solicitud abierta este mismo miércoles y que hasta las 12:00 horas (tiempo del Centro de México) llevaba 38 firmas, señala:

“Estimado Presidente Andrés Manuel López Obrador, por favor, toda la nación de Ucrania - más de 40 millones - os pide cambiar de opinión y reconsiderar vuestra decisión no apoyar a las sanciones contra Rusia” (sic), inicia el texto de la petición.

Foto: REUTERS/Edgard Garrido/ Archivo

En el escrito creado por Natalia señala que Rusia atacó Ucrania de madrugada y sin aviso, además de que “está matando a la gente civil con sus cohetes y bombardeos. Niños ucranianos nacen en refugios anti-aéreos, otros niños ya han fallecido, siendo víctimas inocentes de esta guerra”.

“El nivel de esta tragedia es inmenso. Ya más de 150 mil refugiados. La sexta plaza más grande de Europa - la Plaza de la Libertad en Kharkiv, mi ciudad natal, - destrozada por un cohete alado. La central nuclear de Chernóbil, la fuente de una de las catástrofes mayores ecológicas en historia, está tomada como rehén por el ejercito ruso. Ciudades enteras, como Volnovakha, borradas de la faz de la tierra” (sic), destaca el texto de Natalia Padran.

Es por eso que, señala la joven, las naciones deben unirse contra Rusia y su presidente Vladímir Putin.

“Este señor dispone de armas nucleares. México está lejos de Ucrania, pero no tan lejos, está en el mismo planeta y si Putin utiliza las armas nucleares, todos nosotros no tendremos un futuro”, asegura.

De acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania (DSNS, por sus siglas en ucraniano) hasta este miércoles ya suman más de 2 mil civiles ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión rusa, ocurrida el pasado 24 de febrero. (Foto: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

El texto concluye recordando las palabras de López Obrador quien aseguró que México desea mantener buenas relaciones con todas las naciones del mundo.

“Nosotros entendemos y respetamos su deseo pero con terroristas no se negocia. Necesitamos vuestras sanciones urgentemente. Por favor, pensad en vosotros y en vuestros hijos, ayudadnos crear un futuro pacífico juntos - o por lo menos cualquier futuro donde Rusia no es amenaza nuclear para el mundo nunca más” (sic), finaliza la petición.

Durante su conferencia del martes 1 de marzo, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no impondrá sanciones de ningún tipo por haber invadido a Ucrania, tal como lo han hecho numerosas naciones, organizaciones y empresas con la finalidad de presionar a la economía rusa y lograr que termine con el conflicto armado.

“Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto”, aseguró el mandatario mexicano.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO/ ARCHIVO

El Jefe del Ejecutivo mexicano aseguró que la aplicación de las sanciones no es responsabilidad del Gobierno Mexicano, pues afirmó que la mejor forma de colaborar al conflicto es a través de la “promoción del diálogo” y no “cayendo en el protagonismo”.

“No consideramos que eso nos corresponda y pensamos que lo mejor es promover el diálogo para conseguir (...) No podemos más; no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior”, aseguró.

Este miércoles, el embajador de México ante las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, adelantó a través de su cuenta de Twitter, que México votaría a favor de la resolución que se presentará este mismo días para condenar a Rusia por la invasión a Ucrania.

“México votará a favor de la resolución sobre la agresión contra Ucrania en la Asamblea General de la ONU”, tuiteó De la Fuente acompañado de un video en el que recordó que “México, junto con otros 10 países del Consejo de Seguridad de la ONU invocó la resolución Unión Pro Paz para convocar a una sesión de emergencia a la Asamblea General y que ésta pudiera a su vez analizar y resolver sobre la situación en Ucrania”.

El embajador Juan Ramón de la Fuente habló en nombre de México en el Consejo de las Naciones Unidas (Foto: SRE)

Minutos más tarde, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó por mayoría una resolución para “exigir” a Rusia el cese de su invasión en Ucrania.

De acuerdo con la agencia internacional de noticias AFP, la resolución fue aprobada con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. El texto aprobado “deplora en los términos más fuertes la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania” en violación del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza e insta a todos los miembros a que respeten la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado.

