“Me están dejado a mí como demagogo”: AMLO explicó por qué creó “Gas Bienestar”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este jueves la razones por las que decidió crear la empresa estatal de distribución de gas. Una de ellas es la afectación que tiene en el bolsillo de los consumidores, además, dijo, que lo están dejando como demagogo al no poder cumplir el compromiso que hizo de bajar el precio del gas, cosa que no sucede con las gasolinas y la luz que si ha podido.

“Esto no sucede con las gasolinas... ¿Qué quieren, la libertad del zorro en el gallinero? No, eso ya no hay, ¿vamos a dejar en estado de indefensión a la gente?

Y no lo hacemos en otros productos, no es una política generalizada, es en esto porque además entre otras cosas, la afectación a los consumidores, me está dejando a mi como demagogo, como mentiroso, hice el compromiso de bajar el precio de la luz ,del gas, en las gasolinas... lo estoy cumpliendo, pero aquí no puedo, ¿por qué?”, expresó el mandatario mexicano.

