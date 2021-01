Osorio Chong y Arely Gómez, entre los nombres que figuran en el expediente contra Salvador Cienfuegos

(Foto: Cuartoscuro)

El expediente que la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) armó en contra del exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, contiene nombres de exfuncionarios de alto rango que estarían presuntamente involucrados con integrantes del narcotráfico.

Durante su conferencia mañanera del viernes 15 de enero en la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo una férrea defensa de la exoneración de la Fiscalía General de la República (FGR) al General, el mandatario aseguró que en el expediente figuraban nombres de personas que habría que investigar para comprobar si estuvieron o no involucrados con los narcotraficantes y ordenó al canciller Marcelo Ebrard, publicar los documentos en aras de la transparencia.

Por la tarde del viernes, y “en cumplimiento de la instrucción presidencial”, la Secretaría de Relaciones exteriores (SRE) publicó a través de su cuenta de Twitter, el expediente completo del caso Cienfuegos Zepeda.

En el documento de 751 páginas -que incluyen fotografías y supuestos mensajes entre criminales- que el gobierno estadounidense entregó a su homólogo mexicano, se presentan varias conversaciones desde un Blackberry en las que se identifica constantemente a una persona como “Zepeda” o “El padrino”, apodo con el que se conoce a Salvador Cienfuegos.

(Foto: Cuartoscuro)

La mayoría de estas pláticas, que tuvieron lugar en diciembre de 2015, fueron entre usuarios identificados como “Spartacus” y “Samanta”, quienes además de mencionar a Zepeda, hacían referencias a “Mencho”, es decir Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Pero también resaltan otros nombres como los del exsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y el de la exprocuradora General de la República, Arely Gómez. Las pruebas refieren pagos de sobornos a cambio de protección política y la infiltración de grupos criminales en los diferentes niveles de Gobierno.

De acuerdo con el expediente publicado, una persona identificada como Vela, envió el 8 de enero de 2016 una fotografía al H2 y dijo que “Chong, Tío y Padrino estaban cantando el himno juntos”. En la imagen se observa a Salvador Cienfuegos junto a Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretarios de Defensa y de Gobernación del país, respectivamente.

El primero es aludido en supuestas conversaciones entre Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el “H2”, y Daniel Isaac Silva Gárate, identificado por la DEA como el “H9”. Ambos líderes del Cártel de Los Beltrán Leyva hablan de un Osorio Chong que recibió dinero ilícito y que sostuvo reuniones con ellos.

De acuerdo con el material recopilado por la DEA, Cienfuegos platicó con el “H9” para decirle que tenía una reunión pendiente con Chong. Acerca de dicha situación, el “H9” le dijo al “H2” que Cienfuegos “dice que mañana vamos a ir al golf para que conozca a una amistad que él tiene que para que vea, usted [H2] y yo [H9], que tampoco lo busca. A usted [H2] ni le hará daño”, recalcó el narcotraficante.

El nombre del ahora coordinador de los senadores del PRI Miguel Ángel Osorio Chong, también figura en el expediente que la DEA armó contra el General Salvador Cienfuegos Zepeda. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Ese mismo día, el 24 de noviembre de 2016, Silva Gárate supuestamente dijo que al “ojitos jalados ya no le daremos lana […] hasta nuevo aviso”, porque no sabían si Chong aún les era beneficioso. Después, el 7 de diciembre, el entonces secretario de Gobernación volvió a ser mencionado: “Al Chong ya no le daremos hasta por allá en dos o tres meses”.

Mientras que también hay algunas referencias a la exprocuradora, Arely Gómez González, a quien identifican como “la vieja chaca”.

Entre el 18 y el 21 de enero de 2016, Patrón Sánchez y Silva Gárate intercambiaron supuestos mensajes interceptados por la DEA que indican que uno de los criminales cuestionó al General Cienfuegos acerca de una búsqueda de plantíos en Sinaloa, en la que participaron al menos tres funcionarios ministeriales –entre ellos Gómez González– pero que “no se clavaron mucho” en el asunto.

Días después, el 26 de enero, la exprocuradora reaparece en la conversación. Hablan de una mujer que les ayuda porque Cienfuegos se las presentó con esa finalidad. E incluso el 7 de febrero de 2016, los narcotraficantes hablan de tener que ganarse a una mujer que visitaría Mazatlán. “La vamos a tener chikiada”, escribió presuntamente el H9.

Arely Gómez González, fue procuradora General de la República en el gobierno de Enrique Peña Nieto (Foto: Twitter @ArelyGomezGlz)

De acuerdo con la información pública, Arely Gómez estuvo en Ciudad Obregón (Sinaloa) el día 3 de febrero de 2016, en el marco de una Reunión Regional de Seguridad de la Zona Noroeste de México. También estuvieron presentes los exsecretarios Cienfuegos Zepeda y Osorio Chong.

En las pruebas documentales de la DEA también figuran exmilitares y exprocuradores que aún están activos en la política mexicana, además de exgobernadores del Estado de México, Guanajuato, Nayarit y Sinaloa, con los que supuestamente hubo acercamientos directos o a través de terceras personas.

Este viernes 15 de enero, el ahora coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que nunca estuvo en duda la honorabilidad de quien fuera el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

A través de su cuenta de Twitter, el exsecretario de Gobernación escribió: “Como lo señalé en diversas ocasiones, nunca hubo lugar a dudas sobre la honestidad y honorabilidad del General Salvador Cienfuegos. “Lo reitero, su trabajo al frente de nuestras Fuerzas Armadas siempre fue institucional, apegado a la ley y por la paz y seguridad del país”, agregó.

