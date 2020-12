“Tengo otros datos”: la realidad de la despreocupación de AMLO por el informe del Inegi

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves que no se ha caído la economía ni el consumo, pues se están recuperando empleos, no hay escasez de alimentos ni carestía de la vida y, además, no hay devaluación del peso y la gasolina es más barata que al inicio de su gobierno.

“Pues ya hemos informado de cómo vamos recuperándonos poco a poco, lo dije en el informe. En abril pues cayó la economía, mayo, junio, julio, y empezamos la recuperación a partir de agosto y vamos avanzando”, declaró el mandatario ante los medios de comunicación.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, se le cuestionó al presidente sobre la información que dio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en torno a la situación de que “más de un millón de comercios han cerrado” y se espera que existan más en los próximos meses.

Ante estas preguntas, el mandatario indicó que “no conocía el informe, pues él tenía otros datos”, por lo que generó controversia y confusión en algunos medios de circulación nacional, pues las declaraciones del presidente no cuadraban con las del INEGI.

La reportera señaló que este informe que había presentado “venía desde mayo de 2019 a la fecha”, sin embargo, posteriormente rectificó y explicó que las cifras presentadas son hasta septiembre y no noviembre como se dijo en un principio.

Por su parte, AMLO, aceptó los datos del Inegi, porque fue hasta octubre cuando empezó la recuperación.

Información en desarrollo...