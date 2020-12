“Estoy en contra de los desafueros”: AMLO sugirió que hay represalias políticas contra aspirantes a candidaturas en Chihuahua

Foto: Presidencia de México.

Este jueves, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador pidió a los legisladores de las entidades disputadas el próximo año que permitan al proceso democrático manifestar cuáles son las preferencias políticas de los ciudadanos. Se refirió específicamente a la solicitud de desafuero en contra del senador chihuahuense, Cruz Pérez Cuéllar.

El pasado martes 1 de diciembre, el Palacio Legislativo de San Lázaro recibió la solicitud de desafuero del morenista. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, presentaron la petición para poder ejecutar una orden de aprehensión contra Pérez Cuéllar por la sospecha de sus vínculos económicos con el ex gobernador detenido de la entidad, César Duarte.

El presidente expresó rechazo ante esta acción que calificó como demagogia electoral: “La recomendación general es que le dejen a los ciudadanos la decisión. Ya falta poco para la elección. Es lo más adecuado. Yo estoy en contra de los desafueros. Ni modo que esté a favor, imagínense lo que me hicieron. No querían que yo estuviera en la boleta, me desaforaron”.

El miércoles por la tarde, el senador Ricardo Monreal publicó un video en su cuenta de Twitter donde calificó la solicitud de la fiscalía chihuahuense como “persecución política” por parte del actual gobernador de la entidad, Javier Corral.

Tanto Monreal, como el presidente y el mismo Pérez Cuéllar, aseguran que el intento de desafuero y denuncia está vinculado con sus aspiraciones a la gubernatura del estado.

En 2017, durante la audiencia del empresario Fong Ríos, Cruz Pérez Cuéllar fue mencionado como beneficiario de los 15 millones de pesos que el acusado supuestamente habría desviado hacia su campaña para la gubernatura en 2015.

Cruz Pérez Cuéllar (Foto: Twitter@CruzPerzCuellar)

“Cada vez que hay una denuncia de ese tipo, yo procuro apoyar a la persona que es víctima de una represalia política. Una vez también querían desaforar a Cuauhtémoc Blanco, que era presidente municipal de Cuernavaca porque lo veían con posibilidades de ser candidato a gobernador. Yo ni lo conocía y puse un ‘face’ defendiéndolo, porque era con propósitos de eliminarlo para que no participara”, recordó el presidente.

Vinculó, con más precisión, la denuncia del senador de Morena con las aspiraciones de candidaturas que han manifestado los panistas Gustavo Madero, legislador con licencia, y María Eugenia Campos, presidenta municipal de la ciudad de Chihuahua. Ambos políticos también recibieron acusaciones recientes. Madero, por violencia de género y “Maru”, también, por recibir dinero de César Duarte. Ellos dos no han recibido denuncias oficiales.

“Vienen las elecciones, va a haber denuncias. Los precandidatos a gobernadores de Chihuahua, por lógica es un asunto político electoral que los denuncien. Esto va a seguir pasando, tampoco nos debe de extrañar, es normal, no sólo se da en México. Si existen delitos que se puedan probar, ahí está la fiscalía contra los delitos electorales”, dijo el presidente.

Además, López Obrador descartó que la formación de un bloque de gobernadores morenistas sirva para contrarrestar a la Alianza Federalista que, insiste, no es más que una estrategia electoral de cara a las elecciones del próximo año.

