Maca Carriedo sale de programa de Adela Micha sin despedirse y entre rumores de pleito: “Quiso volar sola”

La ausencia de Carriedo en la emisión matutina se hizo evidente desde el pasado viernes (Archivo)

Tras varios años de coloborar en el proyecto, Maca Carriedo ha dejado de formar parte del programa Me lo dijo Adela, transmitido por el canal de YouTube de La saga, según informó el periodista Jorge Carbajal en su programa En shock.

La salida de Carriedo se hizo evidente desde el pasado viernes, cuando dejó de aparecer en la emisión matutina. Sin embargo, fue hasta este lunes 21 de octubre que Adela Micha explicó la situación en su programa.

Durante la transmisión de este lunes, Micha aclaró que Carriedo había decidido emprender un nuevo camino profesional.

“Maca es parte importante, pero de mi vida también (...) Maca tomó la decisión de emprender, ahora sí que quiso volar sola, y lo entiendo perfectamente, yo creo que a todos les llega ese momento”, expresó Micha, quien añadió que todos llegan a un momento en el que desean dejar de estar bajo la sombra de alguien más.

En marzo de 2024, Adela Micha anunció la salida de Daniel Casarín, colaborador de La Saga. De acuerdo con la comunicadora, él no estaba metido de lleno en su proyecto (@dlcasarin)

“Dicen que no está padre estar bajo la sombra de alguien y cuando te sientes bajo la sombra de alguien pues yo creo que lo mejor es emprender el vuelo; yo no quiero que nadie esté bajo mi sombra, yo tengo colaboradores, con los que me gusta estar, compartir, convivir”, señaló.

Micha también mencionó que Carriedo tenía otros intereses que ya no coincidían con los del programa. “Maca tiene otros intereses que a lo mejor ya no concuerdan con los intereses de este programa en particular. La pueden escuchar todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por El Heraldo (...) y tiene sus intenciones de poner su propia plataforma”, comentó Micha, subrayando que los intereses de Carriedo y los de la compañía La saga ya no estaban alineados.

Por su parte, Carriedo no hizo comentarios directos sobre su salida de la compañía. En sus redes sociales, se limitó a anunciar su llegada a El Heraldo, agradeciendo y mostrando entusiasmo por su nuevo proyecto.

“Muchas gracias. Estoy contenta y lista para que me acompañen en El Heraldo”, escribió en su cuenta de X.

Maca no se pronunció sobre su salida de "La Saga" (Recorte)

Según Jorge Carbajal, la relación entre Micha y Carriedo podría haberse deteriorado, ya que ambas dejaron de seguirse en redes sociales.

Además, Carbajal mencionó que Carriedo habría solicitado el apoyo de sus abogados, sugiriendo que hubo presencia legal en las oficinas de La saga el viernes pasado.

“El viernes, en las oficinas de ‘La Saga’, hubo abogados de Maca Carriedo, no sé qué pensará hacer Maca, no creo que pueda echar habladas o demandar algo porque le pagaban en efectivo”, señaló el comunicador.

La conductora también cuenta con un espacio en el canal Unicable (Facebook Maca Carriedo)

Hasta hace poco, la relación entre Micha y Carriedo era considerada cercana, e incluso se había especulado que Carriedo fue responsable del despido de un compañero en el pasado. Sin embargo, los recientes acontecimientos sugieren un cambio en la dinámica entre ambas.