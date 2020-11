Mitin de Trump en plena CDMX: bautizaron una trajinera en Xochimilco con el nombre del presidente de EEUU

Partidarios de la reelección del presidente Trump realizaron una concentración de una veintena de personas en la CDMX (Foto: Twitter @lrubin)

A unas horas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el territorio menos esperado se convirtió en un pequeño mitin en favor del presidente Donald Trump, que busca la reelección: la Ciudad de México. En la capital se reunieron una veintena de personas para apoyar al mandatario.

“México is with Trump, Trump is with México”, se podía leer en algunas pancartas. Se trató de un grupo de personas de la comunidad mexico-americana y también estadounidenses con residencia en México que decidieron mostrar su apoyo a Trump.

Los entusiastas del candidato del Partido Republicano estadounidense se reunieron primero en el Parque Lincoln, ubicado en el exclusivo barrio de Polanco, en el centro de la capital mexicana. Luego se trasladaron al sur de la urbe, a la alcaldía de Xochimilco.

Los partidarios de Trump se reunieron en el Parque Lincoln y después se desplazaron a Xochimilco, en el sur de la CDMX (Foto: Twitter @MxRepublicano)

En dicho lugar, muy visitado por turistas locales y extranjeros ya que en la zona se puede navegar en pequeñas embarcaciones conocidas como “trajineras”, los partidarios del presidente estadounidense presumieron que uno de los navíos llevaba el nombre del magnate: “Presidente Trump”.

Los asistentes, que se autodenominaron como una #CaravanaTrump, presumieron que había “más de 200 vehículos apoyando al presidente Trump en la CDMX”, pero no hay evidencia de que se hayan tratado de tantos automóviles. Las imágenes difundidas por los participantes y por medios locales permiten ver cerca de una docena de ellos.

Tampoco hubo una asistencia de “miles” de personas, como aseguraron en redes sociales algunos asistentes. Se trató de cerca de una veintena de personas, tanto en Polanco como en las trajineras de Xochimilco, que mostraron su apoyo por la reelección de Trump.

En las imágenes difundidas en redes sociales y por medios locales no se aprecian más de una docena de automóviles que participaron en la caravana (Foto: Twitter @MxRepublicano)

Y es que este martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, como cada cuatro años. Trump buscará reelegirse para el periodo 2021-2025, pero su rival, el demócrata Joe Biden, es el favorito en las encuestas para vencerlo en las urnas.

El presidente Trump ha tenido una muy buena relación con el gobierno mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Apenas en julio, ambos se reunieron en Washington D.C., capital estadounidense, para celebrar la entrada en vigor del nuevo tratado de libre comercio entre ambos países y Canadá.

Los críticos aseguraron que López Obrador se había prestado a una cumbre (a la cual no asistió su par, el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau) que le serviría a Trump como un gran argumento en su campaña rumbo a la reelección.

Los partidarios de Trump mostraron banderas y lonas en favor del presidente estadounidense (Foto: Twitter @lrubin)

Sin embargo, ni aquel viaje ni el mitin realizado este domingo en tierras mexicanas han sido tan importantes como lo fue el viaje que Trump realizó a la capital mexicana en 2016, cuando el magnate de origen neoyorkino apenas era candidato y, seriamente herido en las encuestas, realizó su primer viaje al exterior, validado por el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La lluvia de críticas contra el ex mandatario, al igual que con la cumbre con López Obrador, resaltaron que, a pesar de la dependencia mexicana tanto en lo comercial como en lo económico con su vecino del norte, se daba en el contexto de una serie de declaraciones y acciones de Trump contra la migración y los migrantes.

El presidente estadounidense ha sido acusado de xenófobo y racista por sus comentarios contra mexicanos (a los que calificó incluso como “violadores” en 2015 durante la campaña) y por usar la construcción de un muro fronterizo (“que pagará México”, ha repetido infinidad de ocasiones) como un argumento para conseguir más votos.

El presidente Trump ha sido señalado por su dura política anti migración y por posturas calificadas como "xenófobas" (Foto: EFE)

Pero, sobre todo, Trump ha sido duramente criticado por su política anti migrante, sobre todo contra originarios de Centroamérica. Las autoridades estadounidenses incluso han separado a cientos de menores de sus padres, los cuales buscaban entrar a Estados Unidos huyendo de la violencia, inseguridad y dificultades económicas de sus propios países.

El último gesto calificado como xenófobo de Trump ha sido la proclamación del 1 de noviembre, cuando tradicionalmente se conmemora el Día de Muertos en la comunidad mexicana, como el “Día de Conmemoración de los Estadounidenses Asesinados por Extranjeros Ilegales”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Más de 93 millones de personas ya emitieron su voto anticipado para las elecciones en EEUU

Quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos según las encuestas en los estados clave

Relativa indiferencia en México ante a elecciones en EEUU

Por elecciones en Estados Unidos el dólar podría llegar hasta los 23.90 pesos por unidad, alertan