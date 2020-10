“Por qué dice una aberración de ese tamaño”: creció el conflicto entre Anel Noreña y una periodista por la paternidad de José José

(Foto: especial)

Primero fue hacia Alejandra Ávalos, pero ahora Anel Noreña inició un proceso legal en contra de la periodista Paty Romani, quien no se quedó callada y continúa defendiendo la carrera de Manuel José, el cantante colombiano que asegura ser el hijo del “Príncipe de la canción”.

El conflicto entre ambas mujeres se intensificó esta semana, cuando la segunda esposa del intérprete de El triste presentó un nuevo proceso legal en contra de la escritora porque supuestamente ha mentido sobre la identidad del padre de su hijo José Joel.

“Vengo a quejarme de Patricia Martínez Romani que dice que José (Joel) no es hijo de José (José) y saca la foto de un papá... y lo pone en YouTube. Yo no la conozco señora, por qué se mete así con nuestra familia a decir una aberración de ese tamaño, si usted sabe que somos una de las familias queridas de México y que le quede claro que hijo de José José varón sólo hay uno y es José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña (nombre real del primogénito del "Príncipe de la canción”, declaró molesta en un segmento del .

Según el abogado de la ex esposa de José José, la demanda en contra de Paty Romani es por daño moral y tienen pruebas de que la comunicadora ha recibido tratamientos psiquiátricos por “obsesiva compulsiva y maniaco, depresiva, suicida, agresiva”.

Tras difundirse esta información, la misma periodista usó su canal de YouTube para responder a los ataques que se hicieron públicos esta semana.

“Yo no puedo ponerle un papá al primogénito porque el papá del primogénito es José José, para mí, siempre he pensado eso y es lo que dicho. Porque mi información concreta, hasta donde yo puedo accesar es que es el hijo primogénito, pero único varón... creo que ahí estamos en desacuerdo porque creo que Manuel José es hijo de José José”, contestó segura en un video publicado en su sitio web.

Sobre el estado de su salud mental, Romani resaltó que no puede dar más detalles por recomendación de sus abogados y consideró que es una falta de ética hablar de estos de manera pública, aunque sí hizo una aclaración.

“No voy a permitir que por el simple hecho de acudir a una consulta psiquiátrica porque me sentía mal, porque sólo acudí a una consulta psiquiátrica, yo nunca estuve internada en ningún lado y en ese caso ellos lo tienen que probar”, comentó.

Sugirió que Anel Noreña también debe tomar consultas psiquiátricas porque no puede juzgarla por pedir ayuda ante algunos problemas mentales que sintió hace un tiempo y precisamente esto le molesta mucho porque la están estigmatizando ante la sociedad mexicana.

(Foto: captura de pantalla de YouTube de Paty Romani)

Destacó que después de esto sí tomará cartas en el asunto de manera legal, porque no permitirá que se vulnere su libertad de expresión.

“Esto se viene fuerte porque no voy a permitir que me pisen y tampoco voy a permitir que por amar a Manuel José, porque lo amo, estoy hablando de un amor espiritual porque encuentro en él una relación que también encuentro en Cristo Jesús... y ¿por eso me van a llevar a un tribunal?, ¿por eso van a decir que estoy loca?”, dijo en su canal de YouTube.

“Me tengo que defender y empieza mañana, porque no voy a permitir que sólo yo sea un juego mediático, tengo que discutir para que no sea violentada mi honra ni lo que hago como periodista, nadie puede cortar mi libertad”, aseguró la periodista.

La guerra contra Alejandra Ávalos

Anel Noreña emprendió hace unas semanas un proceso legal en contra de la cantante Alejandra Ávalos, porque asegura que Manuel José es hijo de José José.

“Yo creo que ha confundido lo que es la libre expresión a hacer comentarios con dolo, con perversidad y mentiras, porque todo lo que dice son mentiras y suposiciones... aquí está ya la demanda”, comentó la ex modelo durante una de las transmisiones del programa matutino de Televisa, Hoy.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Anel perdonó a Shanik Berman por hablar de José José, pero aún no disculpa a Alejandra Ávalos

“Yo me declaro en paz con esas personas”: Alejandra Ávalos respondió a la demanda que interpuso Anel en su contra

“¡Son mentiras!”: Anel estalló contra Alejandra Ávalos y la demandó por asegurar que Manuel José sí es hijo de José José