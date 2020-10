Bebé que nació en la calle durante la madrugada y en medio del frío, conmovió a México

La mujer identificada como Berlini, de 22 años de edad, dio a luz en la banqueta de Anillo de Circunvalación, con ayuda de su hermana y su esposo, cuando regresaban del hospital (Foto: Twitter @imagenYuri)

Durante la madrugada de este martes, en medio del descenso de las temperaturas, se reportó el nacimiento de un bebé en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, a solamente unos metros del Mercado de La Merced.

La mujer identificada como Berlini, de 22 años de edad, dio a luz en la banqueta de Anillo de Circunvalación, con ayuda de su hermana y su esposo, cuando regresaban del hospital.

“Ahorita venimos del Hospital Inguarán, nos dijeron que le faltaban 12 horas, agarramos el taxi y no aguantó a llegar”, declaró Otoniel Santos, papá del recién nacido, a Noticieros Televisa.

Santos, de 28 años de edad y quien trabaja como diablero en el Mercado de La Merced, demostró su sorpresa por el sexo del bebé. “Como nos habían dicho que era niña teníamos nombre de niña, pero es niño, es niño”, dijo el padre del recién nacido.

Después de permanecer en la calle cubiertos con cobijas durante varios minutos, Berlini y el bebé fueron trasladados de nuevo, pero esta vez en una ambulancia, al Hospital Materno Infantil Inguarán, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, para recibir atención médica y ser valorados y estabilizados.

Noticieros Televisa señaló que durante la mañana de este 6 de octubre ambos se reportaron en buen estado de salud.

No es el único caso registrado recientemente en el Valle de México: en agosto, en Tecámac, Estado de México, una joven madre dio a luz en la calle, afuera de un hospital tras negarle el servicio, fue atendida por policías de la entidad.

Personal de tránsito municipal de Tecámac, Estado de México, auxiliaron en las labores de parto, a una joven identificada como Carmen de 17 años, afuera del Hospital César Camacho. La bebé nació en la calle debido a que el hospital se encuentra cerrado, por las malas condiciones en que se encuentra y ningún hospital del Instituto de Salud del Estado de México, quiso atenderla.

Relató que en las primeras horas del lunes 3 de agosto acudió al Centro de Salud de su hoja de referencia.

La joven tuvo a su bebé en la calle al negarle el servicio; policías de tránsito la auxiliaron (Foto: Captura de pantalla)

“Fui al hospital José María Rodríguez, que está en Ecatepec, me dijeron que tenía un centímetro, que empezaban las dilataciones, que me tenía que esperar. Después me dijeron que no me tocaba ahí yo tengo la hoja de referencia, ahí, en ese hospital, pero me dijeron que no, me mandaron a las Américas”, narró Carmen, quien es madre soltera, vive con su madre y dos hermanas, en la colonia Rancho La Capilla, una de las zonas más pobres de Tecámac.

Carmen señala que fue al Hospital de Las Américas y ahí le dijeron que le faltaba dos semanas para que naciera su bebé y a pesar de tener fuertes contracciones le hicieron una hoja de referencia para que se regresara a Tecámac, al Hospital César Camacho.

“En las Américas igual me revisaron y tampoco, me dijeron que no era el hospital que me tocaba. Que me tenían que traer al hospital que le tocaba que era el de Tecámac, el de la Camacho que ya estaba abierto”, refirió Carmen a Noticieros Televisa.

En el Hospital César Camacho Quiroz le negaron el servicio (Foto: Google Maps)

Después de ir de un hospital a otro, cerca de las seis de la tarde de ese lunes, Carmen llegó al hospital César Camacho.

“Nada más salió el vigilante y nos dijo que no, que estaba cerrado que era mentira que estaba abierto. Ya no me aguante y nació la niña ahí, gracias a dios estaban los de tránsito. Le agradezco más a los policías, los de tránsito, que ellos fueron más doctores que los del hospital. Estoy agradecida porque si me ayudaron”, detalló la joven madre.

Tras darse a conocer el caso, el Ayuntamiento de Tecámac entregó a la joven una tarjeta de Bienestar con apoyo para que compre alimentos, leche y ropa para el bebé. Sin embargo, las autoridades de Salud del Estado de México confirmaron que ya se encuentran investigando al personal médico ya que existe un módulo para atender el área de urgencias, por lo que habrá sanciones.

