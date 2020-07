Qué fue de Aurelio Nuño, el ‘delfín’ de Peña Nieto que no ha sido mencionado por Lozoya

Aurelio Nuño tuvo una relación de trabajo con Enrique Peña Nieto desde que éste era gobernador del Estado de México. (Foto: Cuartoscuro)

Después de que se diera a conocer que Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), pagó sobornos por 52,380,000 pesos a legisladores del PAN para que aprobaran las reformas del Pacto por México, las miradas se han dirigido a gente cercana del ex presidente Enrique Peña Nieto; no obstante, un personaje que se ha mantenido fuera del foco de atención es Aurelio Nuño Mayer.

Nuño fue secretario de Educación Pública (SEP) durante una buena parte del sexenio de Peña Nieto y también era considerado uno de los funcionarios más cercanos al ex presidente, pues comenzaron a trabajar juntos en 2010, cuando era gobernador del Estado de México.

Para el 2012, fue parte de su equipo de campaña y tras la elección de Peña Nieto como presidente, lo nombraron jefe de la Oficina de la Presidencial de la República, en donde fungió como uno de los cuatro representantes del gobierno federal en la mesa del Consejo Rector del Pacto por México.

Los otros tres funcionarios parte de este grupo fueron Felipe Solís, subsecretario de Enlace Legislativo; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; y Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda.

En ese puesto se se mantuvo hasta agosto de 2015, cuando lo nombraron titular de la SEP en sustitución de Emilio Chuayffet, y su papel fue de suma relevancia, pues se encargó de continuar con la la implementación de la reforma educativa, que fue la primera reforma estructural en el mandato de Peña Nieto.

Durante su estancia en esa dependencia, Nuño tuvo que afrontar la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y fue uno de los elementos más importantes para el diseño del Nuevo Modelo Educativo, el cual se había propuesto a partir de la reforma en la misma materia.

Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y cursó una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford. Desde el 2004 es militante del PRI y tras su regreso de Oxford, se integró como asesor al equipo de Luis Videgaray Caso, cuando éste era presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, de 2009 a 2012.

Para el 2017, con el inicio del proceso electoral federal en puerta, Emilio Gamboa, coordinador de los senadores priistas, lo ubicó como uno de los “gallos” de su partido para contender por la presidencia de México. Los otros tres elementos era José Antonio Meade, Miguel Ángel Osorio Chong y José Narro, secretario de Salud.

Sin embargo, en ese mismo año renunció a la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, con el fin de sumarse como coordinador de equipo en la campaña presidencial de José Antonio Meade.

Tras la derrota electoral, la relevancia de Nuño fue disminuyendo. En noviembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo acusó durante una conferencia matutina de ser el responsable de una red de “bots” en redes sociales para atacarlo a través de estas plataformas.

No obstante, el ex funcionario respondió por medio de su cuenta de Twitter, en donde negó estas declaraciones: “Ante los señalamientos sobre mi supuesta participación en una campaña de redes sociales, aclaro de manera categórica que carecen de todo sustento. Mi actividad digital hoy en día, como puede ser constatado fácilmente, se limita a temas personales”.

Después de esto, sus mensajes más recientes fueron para lamentar la muerte de Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, el 1 de abril; la del hijo de Juan Carlos Romero Hicks, el 28 de junio; y para felicitar al ex presidente Enrique Peña Nieto por su cumpleaños, el pasado 20 de julio.

